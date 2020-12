Rovarfotó-pályázat

A XLIII. Magyar Rovarászati Napok keretében a Magyar Rovartani Társaság fotópályázatot hirdet, amelyre amatőr fotósként bárki jelentkezhet rovartani témájú képpel vagy képekkel. Részvételi díj vagy korhatár nincs.

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt, valamint a közönségszavazáson legjobban szereplő alkotásokból kiállítást szervezünk. A legjobbak díjazásban is részesülnek.

A pályázatot a járványügyi rendelkezésektől függetlenül lefolytatjuk, viszont ha ezek miatt a februárra tervezett Magyar Rovarászati Napok megtartása nem lehetséges, úgy a kiállítást és az ünnepélyes díjátadót kénytelenek leszünk elhalasztani.

A pályázat célja és témája

Fotópályázatunk célja a rovarok népszerűsítése, világuk szépségeinek és érdekességeinek bemutatása.

A pályázatra rovarokról és egyéb ízeltlábúakról várunk képeket, amelyeken a fotós magukat az állatokat, élőhelyükön vagy életük egy-egy érdekes mozzanata közben mutatja be.

Az egyik lehetséges témának javasoljuk a 2021. év rovarának jelöltjeit, amelyekről itt olvashatnak bővebben: Mi legyen az Év rovara 2021-ben?

A kézen fotózás engedélyezett, és természetes okokból elhullott állatokról készült művek is pályázhatnak.

A jelentkezés módja és feltételei

A pályázatra kizárólag digitális fotókkal lehet nevezni, a http://www.rovartani.hu honlap pályázati felületén való online feltöltéssel. Pályázati feltétel a honlapon való regisztráció, ahol kötelező a teljes név és elérhetőség megadása. Korábban regisztrált felhasználók ellenőrizhetik és kiegészíthetik adataikat a profiloldalukon.

A pályázat feltöltési felülete: Fotópályázat 2021

A pályázók munkáik átadásával automatikusan elfogadják a pályázat feltételeit, valamint beleegyeznek abba, hogy a Magyar Rovartani Társaság a rovarok és a rovarászat népszerűsítésére díjtalanul felhasználhatja és publikálhatja a pályaműveket. Ez azonban nem jelent kizárólagos használati jogot, a pályázók a képeikkel továbbra is szabadon rendelkeznek.

A pályázó a pályázatra való jelentkezéssel hozzájárul továbbá teljes nevének nyilvános feltüntetéséhez a pályázat, a hozzá kötődő médiamegjelenések és a kiállítás során. A Társaság a pályázó adatait a továbbiakban kizárólag a regisztrációhoz kötött adminisztrációhoz használja fel, amelyről minden felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap adatvédelmi szabályzatából: Adatkezelési tájékoztató

A fotók tartalmáért és tulajdonjogáért a pályázó vállal felelősséget.

Egy pályázó legfeljebb 7 db, egyedül vagy sorozatként értékelhető, saját készítésű felvétellel nevezhet. Amennyiben a 7 darabot nem lépi túl az összesen feltöltött képek száma, egy sorozat mellett további egyedülálló képekkel is nevezhet (pl. 5 db-os sorozat és további 2 db egyedi kép). Egy sorozat képeinek összetartozását számozással vagy a leírásban megjegyzéssel egyértelműen jelölni kell.

A feltöltés során kérjük az alábbi adatok megadását:

– a kép címe,

– az ábrázolt faj magyar és latin neve (ez lehet a kép címe is), ha a fotó készítője azonosítani tudja,

– a felvétel helyszíne és ideje,

– az eredeti kép kiterjesztése,

– bármilyen további információ, amit a pályázó a képpel kapcsolatban szeretne megosztani.

Technikai információk

A digitális vagy digitalizált felvételeket jpg formátumban, sRGB színprofilban és maximális minőségben (Adobe Photoshop jpeg 10-nek megfelelő tömörítés) kérjük.

A maximális feltölthető fájlméret 25 Mb.

Az eredeti EXIF adatok minden fájl esetében kötelezőek, kivéve a filmről történő szkennelt állományoknál, ebben az esetben a zsűri bekérheti az eredeti filmet.

A képek utólagos módosítása, az EXIF adatok manipulálása – a színkorrekció, alap RAW szintű módosítások, az átméretezés és a vágás kivételével – nem megengedett, az kizárást von maga után. RAW felvételről készült állományok esetében a zsűri külön bekérheti az eredeti felvételt.

Mivel a kiállításra kiválasztott felvételeket 40×30 cm-es keretben, A4-es kivágatú paszpartuval mutatjuk be, kérjük ezt a méretarányok beállításánál figyelembe venni. Az aránytól való eltérés esetében a paszpartun belül fehér felület fog látszani, vagy a paszpartu egy keveset kitakar a képből.

A képek felbontására vonatkozó követelmény, hogy a hosszabb oldal minimum 3600 pixel legyen.

A képeken nem lehet semmilyen vízjel vagy felirat.

Az életlen, elmosódott, és az emiatt esetleg értékelhetetlen képeket kizárjuk a versenyből, hacsak nem szándékosan a választott művészeti kifejezéstár részei ezek az effektusok.

Zsűrizés és díjak

Az összes pályázott képet egy kategóriában bíráljuk el.

A zsűri I., II. és III. helyezettet választ, de a helyezések azonos pontszám elérése esetén megosztottak is lehetnek.

A beküldött képek témájától függően a zsűri indokolt esetben különdíjat is kioszt, pl. az Év Rovara különdíjat.

A zsűrik által kiválasztott nyerteseken kívül a közönség szavazatai alapján is lesz egy díjazott.

A zsűri a képek értékelése során többek között figyelembe veszi a kép esztétikumát, a fotózott rovar ritkaságát, az elkapott pillanat vagy az állat megörökíthetőségének

nehézségét, a technikai megoldást és az ötletességet.

Fontos dátumok

Jelentkezés, képfeltöltés határideje: 2021. január 11. éjfél. Ezt követően pályamunkát nem tudunk elfogadni.

Közönségszavazás a honlapon: január 12.-január 31. éjfél. (A szakmai zsűri értékelése ettől függetlenül zajlik.)

Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadó, valamint kiállítás: a XLIII. Magyar Rovarászati Napokon.

A Magyar Rovarászati Napok helyszínét és időpontját később hirdetjük ki. Ha ennek időpontja nagyon távol esne a pályázat zárásától, az eredményeket először online formában publikáljuk.



Forrás: rovartani.hu