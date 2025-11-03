Szavazzon kedvenc kárpátaljai tanárára

Hányszor kérdezik tőlünk: ki volt a legkedvesebb tanárunk? Sokunknak azonnal eszébe jut egy név, egy arc, egy hang – valaki, aki éveken át türelemmel, szeretettel és hivatástudattal tanított, nevelt és segített eligazodni az életben. Bár az iskolai évek alatt rendszeresen megköszöntük nekik a munkájukat, az igazi elismerés ritkán jut el hozzájuk.

Most azonban itt a lehetőség, hogy mindenki kifejezhesse háláját, hiszen idén is elindult a „Kedvenc tanárom 2025” szavazás.

Kárpátaljai kezdeményezés a pedagógusokért

A szavazás ötlete Kiss Gyula, nyugdíjas ungvári tanárembertől származik, aki a „Magyar Kultúráért Kárpátalján Alap” létrehozásával szerette volna elismerni a magyar pedagógusok fáradhatatlan munkáját.

Az alap tőkéjét a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány kezeli, és annak kamataiból a legtöbb szavazatot kapó tanár, tanító és óvónő egyszeri pénzjutalomban részesül.

A kezdeményezés célja, hogy a kárpátaljai magyar oktatási intézményekhez kötődő diákok, szülők, egykori tanítványok és barátok szívük szerint szavazhassanak arra a pedagógusra, aki maradandó nyomot hagyott bennük – legyen az még aktív vagy már nyugdíjas tanár, tanító vagy óvónő.

A szervezők arra biztatnak mindenkit, akinek kötődése van vagy volt a kárpátaljai magyar oktatáshoz, hogy küldjön SMS-t kedvenc pedagógusa nevével.

A szervezők adakozási lehetőséget is biztosítanak. Bárki, aki szeretné támogatni a díjazott pedagógusokat, pénzadománnyal is hozzájárulhat a kezdeményezéshez – akár utalással, akár befizetéssel a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány számlájára.

Részletek és bankszámlaadatok ITT találhatók.

Ez a program nemcsak a pedagógusok iránti hálát fejezi ki, hanem közösségépítő erővel is bír: összeköti a kárpátaljai magyarságot, és emlékeztet arra, hogy az igazi tanítók életeken át hatnak – még akkor is, ha már régen elhagytuk az iskolapadot.

Kárpátalja.ma