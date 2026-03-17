Szülőföldön Magyarul Program 2026

A Szülőföldön Magyarul Program támogatási kérelmeit idén március 17. és április 16. között nyújthatják be a külhoni magyar oktatási intézményeket látogató diákok szülei és a tanulmányiakat magyar nyelven végző egyetemi hallgatók a www.mipont.hu felületen.

A Szülőföldön Magyarul Program a magyar állam gondoskodását és támogatását hivatott kifejezni a külhoni magyar intézményeket látogató diákok, hallgatók és családok iránt. A támogatása összege évi bruttó 100 ezer forint.

A www.mipont.hu felület március 17-én, kedden 10 órától nyílik meg a kérelmezők számára.

A Magyar Kormány megbízásából a Program digitalizációjának és a kérelmek benyújtásának lebonyolításában a Rákóczi Szövetség vállal szerepet. A benyújtott kérelmek érvényességét az egyes országokban a pedagógus szövetségek, illetve az erre a célra kijelölt külhoni szervezetek végzik.

A támogatási kérelmeket idén is kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a www.mipont.hu oldalon. A kérelmek benyújtására szolgáló felület használata még egyszerűbbé vált, emellett hasznos oktatóvideók, chatbot és a Rákóczi Szövetség ügyfélszolgálata is segíti a szülőket és az egyetemi hallgatókat.

A Program felhívásáról és a kérelmek benyújtásáról részletes tájékoztatást nyújt a www.mipont.hu felület, illetve az itt elérhető videó is összefoglalást nyújt.