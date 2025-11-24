Támogatókat keres a Szent Margit Program

A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) idén is meghirdette a Szent Margit Programot, amelynek célja, hogy összekösse a Kárpát-medencei és a világ magyarságának jó szándékú támogatóit a rászoruló kárpátaljai gyermekekkel.

A 2015 óta működő program eddig több száz diáknak nyújtott segítséget, a 2024/2025-ös évben pedig 377 gyermek részesült ösztöndíjban.

A Szent Margit Programot azért hozták létre, hogy előmozdítsák a kárpátaljai gyerekek tanulmányi eredményeinek javítását, hitbeli életük fejlődését, valamint a magyar közösségi életben való részvételüket. A támogatási rendszer egyben hidat kíván képezni a külhoni magyarok és a diaszpóra között.

Hogyan lehet támogatni?

A programhoz bárki csatlakozhat támogatóként, aki vállalja, hogy egy éven keresztül havi 10 euróval (vagy többel) támogat egy vagy több gyermeket.

A GISZ egy részletes adatbázist vezet a támogatásra szoruló diákokról, és a támogató maga döntheti el, hogy a listából melyik gyermeket szeretné segíteni. A havi támogatás összegét lehetőség van készpénzben vagy banki átutalással eljuttatni a szervezethez, ahonnan az közvetlenül a kiválasztott gyermekhez kerül.

A támogatási folyamat része:

A GISZ a teljes összeget továbbítja a gyermek számára.

A támogatott gyermek átvételi elismervényen igazolja az összeg kézhezvételét.

A gyermek személyes köszönőlevélben fejezi ki háláját.

Igény esetén a támogató kapcsolatba léphet a gyermekkel levél formájában.

A program lezárultával a támogató dönthet arról, szeretné-e folytatni más gyermek támogatását.

A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szívesen hozzájárulnának a kárpátaljai magyar gyermekek jövőjének építéséhez.

Elérhetőségek:

E-mail: szentmargitprogram@gmail.com

Telefon: +380684965963

Kárpátalja.ma