Támogatókat keres a Szent Margit Program
A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) idén is meghirdette a Szent Margit Programot, amelynek célja, hogy összekösse a Kárpát-medencei és a világ magyarságának jó szándékú támogatóit a rászoruló kárpátaljai gyermekekkel.
A 2015 óta működő program eddig több száz diáknak nyújtott segítséget, a 2024/2025-ös évben pedig 377 gyermek részesült ösztöndíjban.
A Szent Margit Programot azért hozták létre, hogy előmozdítsák a kárpátaljai gyerekek tanulmányi eredményeinek javítását, hitbeli életük fejlődését, valamint a magyar közösségi életben való részvételüket. A támogatási rendszer egyben hidat kíván képezni a külhoni magyarok és a diaszpóra között.
Hogyan lehet támogatni?
A programhoz bárki csatlakozhat támogatóként, aki vállalja, hogy egy éven keresztül havi 10 euróval (vagy többel) támogat egy vagy több gyermeket.
A GISZ egy részletes adatbázist vezet a támogatásra szoruló diákokról, és a támogató maga döntheti el, hogy a listából melyik gyermeket szeretné segíteni. A havi támogatás összegét lehetőség van készpénzben vagy banki átutalással eljuttatni a szervezethez, ahonnan az közvetlenül a kiválasztott gyermekhez kerül.
A támogatási folyamat része:
- A GISZ a teljes összeget továbbítja a gyermek számára.
- A támogatott gyermek átvételi elismervényen igazolja az összeg kézhezvételét.
- A gyermek személyes köszönőlevélben fejezi ki háláját.
- Igény esetén a támogató kapcsolatba léphet a gyermekkel levél formájában.
- A program lezárultával a támogató dönthet arról, szeretné-e folytatni más gyermek támogatását.
A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szívesen hozzájárulnának a kárpátaljai magyar gyermekek jövőjének építéséhez.
Elérhetőségek:
E-mail: szentmargitprogram@gmail.com
Telefon: +380684965963