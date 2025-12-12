Tanulmányi vetélkedő a II. Rákóczi Ferenc-emlékév alkalmából

A nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója tiszteletére a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, a Pro Cultura Subcarpathica és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség háromfordulós csapatversenyt hirdet a 9–11. osztályos tanulók számára.

A vetélkedőre a Kárpát-medence egész területéről várjuk a jelentkezőket.

A Rákóczi Ferenc-emlékévhez kapcsolódó tanulmányi vetélkedő célja, hogy a diákok méltó módon emlékezzenek meg a nagyságos fejedelemről, és a verseny során megismerkedjenek a Rákóczi-kor történelmi és kulturális örökségével.

A hatfős csapatok három kisvideó beküldésével jelentkezhetnek 2025. december 23-ig. Fontos: egy iskolából több csapat is nevezhet.

További részletekért kattintsanak a https://rakoczivetelkedo.kme.org.ua/ címre.

kme.org.ua