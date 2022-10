Time to Move – pályázat

Közeleg a Time to Move, megérkeztek a kihívások!

Idén is közeleg a Time to Move! Mint minden évben, idén is két online kihívás várja a vállalkozó kedvű fiatalokat, melynek győztesei értékes nyereményekkel gazdagodnak!

Idén októberben újra Time to Move kampány, amely Európa szerte több száz online és offline eseménnyel vár, hogy minél többet megtudhass a nemzetközi lehetőségekről. A Time to Move 36 ország, köztük Magyarország részvételével megrendezett eseménysorozat, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a személyre szabott tanácsadás keretein belül találd meg a számodra legmegfelelőbb külföldi lehetőséget – mindezt információszolgáltatás területén jártas ifjúsági szakemberek segítségével.

Íme a kihívások!

1. “Greetings from Europe” fotókihívás: Bárki, bármilyen fotós előképzettség nélkül részt vehet a kihívásban. Küldj egy fotót a helyről ahol laksz, vagy az ottani környékről, és mutasd meg, mit szeretsz a legjobban az otthonodban. Mi a kedvenc helyed a szülővárosodban? Ezen felül írj egy 10 mondatos leírást arról, mit szeretsz a helyben, amit választottál.

2. Design your “Time to Move” illusztrációs kihívás: Ez a kihívás a művészi hajlamú fiataloknak szól, legyenek még diákok, pályakezdők vagy csak az illusztráció és a design iránt szenvedélyesen érdeklődők. Küldj egy A4-es méretű illusztrációt, amely azt ábrázolja, TE hogyan fedezed fel Európát. Mi motivál az európai utazásban? A tájak? Az emberek? Az új kultúrákkal való találkozás izgalma? Az ötlet, hogy szabadon utazhatsz az országok között? Jelenítsd meg a pályamunkádban!

A 13 és 30 év közötti fiataloktól várunk pályamunkákat szeptember 4-től egészen október 31-ig.

Nyeremények:

A három fő első helyezettet az Eurodesk hálózat nemzetközi koordinátorai választják ki:

1. Legjobb fotó és leírás: nyereménye egy polaroid kamera és Time to Move nyereménycsomag.

2. Legjobb illusztráció:

– Fiatalabb csoport (13-19 éves)-nyereménye egy go-pro camera, és Time to Move nyereménycsomag

– Idősebb csoport (20-30 éves)-nyereménye egy ez hónapon belüli öt napos Interrail vonatjegy, és Time to Move nyereménycsomag.

Második helyezetteket a közönségszavazatok döntik el:

“Greetings from Europe” kihívás: Eastpak bőrönd és Time to Move nyereménycsomag

Eastpak bőrönd és Time to Move nyereménycsomag “Design your Time to Move” kihívás: polaroid kamera és Time to Move nyereménycsomag

A harmadik helyet öt fő foglalhatja el kihívásonként (tehát összesen 10), szintén közönségszavazatok alapján.

Nyereményük egy-egy Eastpak hátizsák és Time to Move nyereménycsomag.

Forrás: eurodesk.hu