Varázslatos Magyarország 2024

A Varázslatos Magyarország immáron tizenöt éve Magyarország legizgalmasabb természetfotó pályázata, melynek célja, hogy a magyar természetfotósok számára szakmai platformot, fejlődési és folyamatos pályázati lehetőséget biztosítson.

A pályázati évad kilenc hónapból áll, áprilistól decemberig minden hónapban több kategóriában lehet pályázni. A pályázat elsősorban olyan képeket vár, amelyek az ország nemzeti parkjainak természeti szépségeit valamint az ott élő állat- és növényfajokat mutatja be. A fotósoknak azonban lehetősége adódik olyan képeket is feltölteni, ahol az ember is megjelenik vagy netán épp külföldön készültek.

A képeket a szakmai zsűri havonta értékeli és minden hónapban a pályázati kategóriák első három helyezettjei díjazásban részesülnek. Az időszaki pályázatok, a Képek a nagyvilágból és a Mozgásban a természet videópályázatra beadott alkotások kivételével, a pályázó a kilenc hónap alatt, az összes pályázati képére kapott pontszáma alapján bekerül az éves ranglistába, amelynek első helyezettje nyeri év végén „A magyar természetfotó nagydíját” és az azt szimbolizáló Arany Daru szobrot. A további két dobogós fotós is egy-egy szobor, a második egy ezüst, a harmadik pedig egy bronz szobor tulajdonosa lesz, valamint az összes kategória első három helyezettje is díjazásban részesül az évente megrendezett ünnepélyes díjátadón. A pályázat legszebb képeiből a VM egy gyönyörű fotóalbumot ad ki, és egy nagy-volumenű tárlatot rendez az ország több rangos kiállítóhelyén.

Pályázati kategóriák 2024-ben

A. A Varázslatos Magyarország természetfotói:

A.1. A Varázslatos Magyarország természeti szépségei

A.2. A Varázslatos Magyarország madarai

A.3. A Varázslatos Magyarország egyéb állatai

A.4. A Varázslatos Magyarország kompakt szemszögből

B. Az ember hatása a természetre

C. Tudást adunk – add tovább! – National Geographic

D. Képek a nagyvilágból

E. Mozgásban a természet (videópályázat)

A fotókat ide kattintva lehet feltölteni.

Forrás: varazslatosmagyarorszag.hu