Elindult a nevezés a Virtuózok következő évadára
A világhírű Virtuózok nemzetközi komolyzenei tehetségkutató verseny a 2026-os évadban is a klasszikus zene fiatal tehetségeit kutatja fel határainkon innen és túl. A új évadunk különlegessége, hogy minden eddiginél nagyobb hangsúlyt és teret biztosít a magyar tehetségek felkutatásának.
A Virtuózok nemzetközi produkció újra várja azon fiatalok jelentkezését, akik szeretnék megmutatni és összemérni zenei tudásukat a résztvevő országok komolyzenei versenyzőivel. A 2014 óta létező tv-műsor 2020-ban nemzetközi porondra lépett, így már tízmilliók követhetik nyomon a magyar komolyzenei tehetséggondozó programot.
Miért érdemes jelentkezni?
Két korcsoport lesz, korcsoportonként egy győztest választ a szakmai zsűri.
A nyertes ifjú virtuózok pénzjutalomban részesülnek, valamint fellépési lehetőségeket kapnak.
Különdíjak kerülnek kiosztásra
Minden versenyző, aki bejut a műsorba, már nyertes, hiszen lehetőséget kap a nemzetközileg elismert zsűri előtti bemutatkozásra
A Virtuózok nemcsak egy tv-műsor, hanem egy valódi tehetséggondozó program.
Az elfogadott hangszerek listája
- Billentyűs és húros hangszerek: zongora, csembaló, harmonika, hárfa, gitár
- Vonós hangszerek: hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő,
- Fafúvós hangszerek: furulya, fuvola, klarinét, oboa, fagott, szaxofon
- Rézfúvós hangszerek: trombita, harsona, tuba, tenorkürt, vadászkürt
- Ütőhangszerek: xilofon, marimba, cimbalom
- Nemzeti-népi hangszerek
- Magánének
A hangszeres versenyzők 6-21 éves kor között, az énekesek 26 éves korig jelentkezhetnek.
KORCSOPORT
Idén két korcsoportban várjuk a jelentkezéseket:
- 6 – 14
- 15 – 21 (énekesek esetén 26)
A versenyre a jelentkezési lap kitöltésével, és egy klasszikus zenemű előadásáról készült, 6 hónapnál nem régebbi videóval lehet. Emellett a jelentkezésbe be kell írni a repertoárt, amely közül – továbbjutás esetén – a műsor zenei vezetője választja ki az előadandó művet. A műsorban előadandó zenemű hossza minimum két perc maximum hat perc lehet.
A versenyző és egy kísérője utazását és szállását előzetes egyeztetést követően, indokolt esetben megtérítjük.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2025. december 31.
A MŰSOR MENETE: az online jelentkezők közül a zenetanárokból álló, előválogató szakmai zsűri ajánlására hívjuk be a versenyzőket a válogatóra. Itt már TV-kamerák előtt szerepel a jelentkező. Zongorakíséretes művel vagy szólódarabbal kell készülni. Akik továbbjutnak a válogatóból (korcsoportonként 6 fő), ők jutnak a középdöntőbe, majd az onnan továbbjutók (korcsoportonként 3-3 versenyző) a döntőben mérik össze tudásukat. A döntőben a szólistákat szimfonikus zenekar kíséri, a nagyok korcsoportjában – a kicsik korcsoportjában nem kötelező, de ajánlott a zenekari mű. Az eljátszani kívánt darabot a repertoár alapján a zenekar karmestere és a Virtuózok Művészeti Bizottság tagjai választják ki.