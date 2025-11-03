Elindult a nevezés a Virtuózok következő évadára

A világhírű Virtuózok nemzetközi komolyzenei tehetségkutató verseny a 2026-os évadban is a klasszikus zene fiatal tehetségeit kutatja fel határainkon innen és túl. A új évadunk különlegessége, hogy minden eddiginél nagyobb hangsúlyt és teret biztosít a magyar tehetségek felkutatásának.

A Virtuózok nemzetközi produkció újra várja azon fiatalok jelentkezését, akik szeretnék megmutatni és összemérni zenei tudásukat a résztvevő országok komolyzenei versenyzőivel. A 2014 óta létező tv-műsor 2020-ban nemzetközi porondra lépett, így már tízmilliók követhetik nyomon a magyar komolyzenei tehetséggondozó programot.

Miért érdemes jelentkezni?

Két korcsoport lesz, korcsoportonként egy győztest választ a szakmai zsűri.

A nyertes ifjú virtuózok pénzjutalomban részesülnek, valamint fellépési lehetőségeket kapnak.

Különdíjak kerülnek kiosztásra

Minden versenyző, aki bejut a műsorba, már nyertes, hiszen lehetőséget kap a nemzetközileg elismert zsűri előtti bemutatkozásra

A Virtuózok nemcsak egy tv-műsor, hanem egy valódi tehetséggondozó program.

Az elfogadott hangszerek listája

Billentyűs és húros hangszerek: zongora, csembaló, harmonika, hárfa, gitár

Vonós hangszerek: hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő,

Fafúvós hangszerek: furulya, fuvola, klarinét, oboa, fagott, szaxofon

Rézfúvós hangszerek: trombita, harsona, tuba, tenorkürt, vadászkürt

Ütőhangszerek: xilofon, marimba, cimbalom

Nemzeti-népi hangszerek

Magánének

A hangszeres versenyzők 6-21 éves kor között, az énekesek 26 éves korig jelentkezhetnek.

KORCSOPORT

Idén két korcsoportban várjuk a jelentkezéseket:

6 – 14

15 – 21 (énekesek esetén 26)

A versenyre a jelentkezési lap kitöltésével, és egy klasszikus zenemű előadásáról készült, 6 hónapnál nem régebbi videóval lehet. Emellett a jelentkezésbe be kell írni a repertoárt, amely közül – továbbjutás esetén – a műsor zenei vezetője választja ki az előadandó művet. A műsorban előadandó zenemű hossza minimum két perc maximum hat perc lehet.

A versenyző és egy kísérője utazását és szállását előzetes egyeztetést követően, indokolt esetben megtérítjük.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2025. december 31.

A MŰSOR MENETE: az online jelentkezők közül a zenetanárokból álló, előválogató szakmai zsűri ajánlására hívjuk be a versenyzőket a válogatóra. Itt már TV-kamerák előtt szerepel a jelentkező. Zongorakíséretes művel vagy szólódarabbal kell készülni. Akik továbbjutnak a válogatóból (korcsoportonként 6 fő), ők jutnak a középdöntőbe, majd az onnan továbbjutók (korcsoportonként 3-3 versenyző) a döntőben mérik össze tudásukat. A döntőben a szólistákat szimfonikus zenekar kíséri, a nagyok korcsoportjában – a kicsik korcsoportjában nem kötelező, de ajánlott a zenekari mű. Az eljátszani kívánt darabot a repertoár alapján a zenekar karmestere és a Virtuózok Művészeti Bizottság tagjai választják ki.

