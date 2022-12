X. Savaria Filmszemle

A Savaria Filmakadémia Egyesület meghirdeti a 2023-ban 10. alkalommal megrendezésre kerülő Savaria Filmszemlét. A szemle és konferencia célja továbbra is az, hogy évről-évre felkutassa, összegyűjtse és Szombathelyre hívja a Kárpát­medence és a szórvány magyarság kulturális értékeit bemutató filmeket és alkotóikat.

A pályázók köre: A szemlére olyan magyar, a Kárpát-medencéből és a szórványból érkező alkotók pályázhatnak, akik a magyarságról, magyar kulturális értékekről, jelenségekről, jeles, ma is élő, vagy történelmi személyiségekről, csoportokról, együttesekről, alkotó közösségekről készítették pályaművüket, és azt a kiírt kategóriák valamelyikébe jelölik. A szemlére pályázhatnak továbbá egyetemek hallgatói vizsga-, illetve diplomafilmes alkotásaikkal.

A 2023-as kiírás tematikája, kategóriái:

1. Képzőművészet

2. Néprajz

3. Zene (nem videoklip)

A kategóriákba elsősorban rövid és egész estés dokumentumfilmeket, ismeretterjesztő kisjátékfilmeket, valamint filmetűdöket várunk. Tartalmukat tekintve a kiírt témakörökhöz köthető kiemelkedő művészeti/kulturális személyiségeket bemutató portrék, művészeti/kulturális közösségeket, művészeti irányzatokat,

kulturális/népművészeti jellegzetességeket bemutató filmek egyaránt bekerülhetnek a szelekcióba. Fontos szempont, hogy az érték- és hagyományőrzés mellett a jelenleg is zajló kulturális/művészeti változások és irányzatok is helyet kaphassanak, éppen ezért hívjuk a fiatal alkotók figyelmét is, hogy itt mutassák be első alkotásaikat.

Kategóriánként az első három helyezett filmalkotás pénzdíjban részesül. A diákfilmeket külön is értékeli a szakmai zűri, valamint kiosztunk különdíjakat is.

Nevezési határidő: 2023. február 15. 23:59.

A határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A nevezéssel kapcsolatos tudnivalók és a nevezési lap megtekinthető a www.savariafilmszemle oldalon.

Azonos alkotóktól származó több nevezés esetén minden pályaműhöz külön pályázati adatlap beküldését kérjük. Helyes kitöltés után a nevezésben megadott e-mailcímre küldjük a visszaigazolást, és a filmek feltöltésével kapcsolatos tudnivalókat. Ha 24 órán belül nem érkezik meg a visszaigazolás, kérjük, jelezze a [email protected] e-mailcímen.

A nevezéssel, témakörökkel, lebonyolítással kapcsolatos kérdéseket Lovass Tibor alapító elnöknek kérjük küldeni, a [email protected] e-mailcímre.

Forrás: pafi.hu