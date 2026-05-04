XV. Dunán innen, Tiszán túl tehetségkutató 2026 – Kárpátaljai elődöntő

Kárpát-medencei Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató – 2026 Dr. Kriza Ákos emlékére – Jubileumi évad A Kallós 100 Emlékévhez kapcsolódva

„Dunán innen, Tiszán túl” címmel Kárpát-medencei gyermek- és ifjúsági versenyt hirdet a Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület, melynek célja a tehetségek felkarolása mellett az is, hogy a művészet és a magyarság értékeit népszerűsítse a fiatalok körében.

Főszervező

Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége – Mente Egyesület

Társszervezők

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Bartók Béla Művelődési Egyesület – Horgos / Délvidék

Erdélyi Hagyományok Háza – Szováta

Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház – Székesfehérvár

Tompa Mihály Városi Művelődési Központ – Tornalja (lebonyolító: Kulturális Antropológiai Műhely

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, Pro Cultura Subcarpathica – Beregszász

Kallós Zoltán Alapítvány – Válaszút / Kolozsvár (Kallós 100 Emlékév partner)

A verseny középpontjában a népi műfajok állnak.

Jelentkezni négy kategóriában lehet:

népmese,

népzene,

népdal,

néptánc

Korcsoport:

korcsoport: 6-tól – 12 évig.

korcsoport: 13-tól – 18 évig.

A vegyes korosztályú csoportok a létszám aránya szerint lesznek besorolva I. vagy II. korcsoportba.

A szervezők célja, hogy a vetélkedő révén a felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népköltészet, népzene és néptánc csodálatos világát, s egy életre kötelezzék el magukat a magyarság értékei mellett.

A verseny több helyszínen zajló fordulóit áprilistól májusig szervezi meg a Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület. Ezekről kategóriánként egy-egy versenyző juthat tovább a döntőbe.

Néptánc

Néptánc kategóriában egyéni, páros és csoportos formációban lehet indulni. A versenyzők fordulónként egy-egy előadással jelentkezhetnek, egyéni és páros tánc esetén legfeljebb 4 perc, csoportok esetén legfeljebb 6 perc időtartamban. Az előadások elbírálása során kiemelt szempontnak számít a kiválasztott táncok és motívumaik esztétikai értéke és eredeti előadásmódja, valamint az előadók egyéni, művészi kisugárzása. A jelentkezéssel egy időben a koreográfiák hanganyagát szíveskedjenek elküldeni.

Népzene

Ebben a kategóriában legfeljebb héttagú csoportok indulhatnak. A versenyző zenészek, zenekarok, hangszeres együttesek fordulónként egy-egy előadással jelentkezhetnek, legfeljebb 5 perc időtartamban. Az előadás során csak saját, népi hangszer használható (tehát pl. blockflöte nem). Az egyéni vonósok, pengetősök és fúvósok külön-külön kerülnek értékelésre. Az elbírálás során kiemelt szempontnak számít a dallamválogatás zeneesztétikai értéke, a csoporton belüli együttműködés kidolgozottsága, a bemutatott zene eredeti előadásmódja, illetve az előadók művészi kisugárzása.

Népdal

Népdal kategóriában egyszemélyes és csoportos műsorszámokkal lehet jelentkezni. A versenyzők egy korcsoportonként egy szabadon választott Kárpát-medencei népdalcsokorral szerepelhetnek, itt a népdal tájegység megjelölésével. Erre összesen 4,5 perc áll rendelkezésükre, ez alatt kell előadni a szabadon választott dalokat. Az elbírálás során kiemelt szempontnak számít a dallamválogatás zeneesztétikai értéke, a bemutatott népdalok eredeti előadásmódja, illetve az előadó egyéni, művészi kisugárzása.

Népmese

Ebben a kategóriában nevezni lehet a magyar népmese kincsből merített eredeti népmesével, fordulónként egy-egy mesével, legfeljebb 5 perc időtartamban. Egyéni és csoportos nevezéseket is elfogadunk. Értékelési szempont a népmese folyamatos előadása; az előadó(k) beszédkészsége, előadásmódja; a szöveg érthetősége, megfelelő hangsúlyozás; az előadó(k) kapcsolata a mesével és a közönséggel; színpadi megjelenés. A zsűri javaslata, hogy a gyermekek a „saját nyelvükön” meséljenek, ne próbáljanak más dialektusban mesélni (vagy olyan mesét, amit nem éreznek magukénak).

A kárpátaljai elődöntő helyszíne és fő időpontjai:

Helyszín: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem (átrium)

Időpont: 2026. május 29., péntek, 10.00 óra (közép-európai idő szerint)

Regisztráció: 9.00 órától (közép-európai idő szerint)

Jelentkezési határidő: 2026. május 20.

A versenyre az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhet:

https://forms.gle/gnrr7v1zvzrGYWrdA

Az esemény plakátja: