Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium

Kárpátalja.ma Agora

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium Tempus Közalapítvány által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2025/2026-os tanév II. szemeszterének 5 hónapjára. Kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató, magyar nemzetiségű hallgatók jelentkezését várjuk. A szakkollégiumra a 3–6. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehet a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb.

A ZISZK tagság kötelezettsége a szakmai beszámoló (konzultációs lap és kutatói beszámoló), a Vitadélutánon (2026. május 14.) és a XX. KTDK-án (2026. május 15.) való személyes részvétel előadóként. Éppen ezért olyan diákok jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek előkutatással.

Jelentkezési határidő:  2026. február 10. 16:00 (k-e.i.sz.)

Az űrlap ide kattintva elérhető:

https://forms.gle/6eEXhbwePvbYDwGb7

Az elektronikus adatlap beküldésèvel egyidőben emailben az adatlapot és a lentebb felsorolt mellékletek beszkennelt változatát kérjük, hogy küldjék el a ziszk@kmf.org.ua e-mail címre és papír alapon várjuk a jelentkezéseket kék színnel aláírva 2026. február 10. 16:00 óráig a „GENIUS” Alapítvány 101-es irodájába (Beregszász, Kossuth tér 6., Főépület) kell benyújtani. NEM POSTAI ÚTON!

Egy tutor kizárólag egy hallgatóval nyújthat be pályázatot!

Az ösztöndíj összege havi 20.000 HUF-nak megfelelő hrivnya.

Részletes tájékoztatás a ziszk@kmf.org.ua e-mail címen kapható.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

  • pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap;
  • tutori (témavezetői) adatlap.
  • a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata
  • a tutor szakmai önéletrajza
  • személyigazolvány másolat (tutoré és a hallgatóé)
  • identifikációs kód másolata (tutoré és a hallgatóé)
  • lakcím igazolás másolata (tutoré és hallgatóé)
  • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás
  • a jelentkező indexének hiteles másolata a 2024/2025-ös tanév1. és 2. lezárt félévéről
  • részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv
  • strukturált szakmai önéletrajz
  • nyilatkozat a ZISZK tagsággal járó kötelezettségek vállalásáról

További csatolható melléklete:

  • tanulmányi versenyen elért eredmény igazolása;
  • szakmai tevékenység igazolása
  • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata;
  • tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok:
  1. publikációk igazolása: a publikációt tartalmazó kötet borítójának, tartalomjegyzékének és a publikáció első oldalának fénymásolata, megjelenés alatt álló tanulmány esetében a kiadó igazolása a megjelenés várható időpontjáról
  2.  konferencia részvételt igazoló dokumentumok.

Hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Az adatlapok és a nyilatkozat elérhetőek a genius-ja.uz.ua honlapról.