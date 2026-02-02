Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium Tempus Közalapítvány által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2025/2026-os tanév II. szemeszterének 5 hónapjára. Kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató, magyar nemzetiségű hallgatók jelentkezését várjuk. A szakkollégiumra a 3–6. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehet a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb.

A ZISZK tagság kötelezettsége a szakmai beszámoló (konzultációs lap és kutatói beszámoló), a Vitadélutánon (2026. május 14.) és a XX. KTDK-án (2026. május 15.) való személyes részvétel előadóként. Éppen ezért olyan diákok jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek előkutatással.

Jelentkezési határidő: 2026. február 10. 16:00 (k-e.i.sz.)

Az űrlap ide kattintva elérhető:

https://forms.gle/6eEXhbwePvbYDwGb7

Az elektronikus adatlap beküldésèvel egyidőben emailben az adatlapot és a lentebb felsorolt mellékletek beszkennelt változatát kérjük, hogy küldjék el a ziszk@kmf.org.ua e-mail címre és papír alapon várjuk a jelentkezéseket kék színnel aláírva 2026. február 10. 16:00 óráig a „GENIUS” Alapítvány 101-es irodájába (Beregszász, Kossuth tér 6., Főépület) kell benyújtani. NEM POSTAI ÚTON!

Egy tutor kizárólag egy hallgatóval nyújthat be pályázatot!

Az ösztöndíj összege havi 20.000 HUF-nak megfelelő hrivnya.

Részletes tájékoztatás a ziszk@kmf.org.ua e-mail címen kapható.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap;

tutori (témavezetői) adatlap.

a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata

a tutor szakmai önéletrajza

személyigazolvány másolat (tutoré és a hallgatóé)

identifikációs kód másolata (tutoré és a hallgatóé)

lakcím igazolás másolata (tutoré és hallgatóé)

szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás

a jelentkező indexének hiteles másolata a 2024/2025-ös tanév1. és 2. lezárt félévéről

részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv

strukturált szakmai önéletrajz

nyilatkozat a ZISZK tagsággal járó kötelezettségek vállalásáról

További csatolható melléklete:

tanulmányi versenyen elért eredmény igazolása;

szakmai tevékenység igazolása

nyelvvizsga-bizonyítvány másolata;

tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok:

publikációk igazolása: a publikációt tartalmazó kötet borítójának, tartalomjegyzékének és a publikáció első oldalának fénymásolata, megjelenés alatt álló tanulmány esetében a kiadó igazolása a megjelenés várható időpontjáról konferencia részvételt igazoló dokumentumok.

Hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Az adatlapok és a nyilatkozat elérhetőek a genius-ja.uz.ua honlapról.