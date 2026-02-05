Almás süti
Ha szeretnénk egy igazi magyaros, házi süteményt, ami egyszerre puha, gyümölcsös és gyorsan elkészíthető, az almás süti tökéletes választás. Ez a klasszikus tepsiben sült édesség minden magyar családban ismert: egyszerű hozzávalókból készül, fahéjjal és vaníliás cukorral ízesítve, ráadásul másnapra is ugyanolyan finom, sőt, akár porcukorral megszórva még ínycsiklandóbb lesz.
Alapanyagok
Tésztához
- 40 dkg liszt
- 20 dkg cukor
- 1 csomag sütőpor
- 2 db tojás
- 2 dl tej
- 1 dl olaj
- csipet só
Almás réteghez
- 1,2 kg alma
- 2-3 ek cukor
- 1 tk fahéj
- 1 csomag vaníliás cukor
Leírás
Almás réteg:
- Az almát meghámozzuk, lereszeljük, majd kinyomkodjuk a levét. Összekeverjük a cukorral, a fahéjjal és a vaníliás cukorral.
Tészta:
- A tojásokat kikeverjük a cukorral, majd hozzáadjuk a tejet és az olajat. Belekeverjük a lisztet, a sütőport és a csipet sót, amíg sima, egyenletes tésztát kapunk.
Rétegezés:
- Egy kb. 25×35 cm-es tepsit kivajazunk és lisztezünk. A tészta felét beleöntjük, majd ráhelyezzük az almás réteget. Végül a tészta másik felével lefedjük az almát.
Sütés:
- Előmelegített sütőben 180 °C-on 40–45 percig sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük a sütés végét.
Tálalás:
- Hagyjuk kissé hűlni, majd szeleteljük. Másnap még finomabb, és tetszés szerint porcukorral meghintve tálalhatjuk.
Megjegyzések
Tipp: Ha szeretnénk, egy kevés dióval vagy mazsolával még gazdagabbá tehetjük az almás réteget. Jó étvágyat kívánunk!