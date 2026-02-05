Almás süti

Ha szeretnénk egy igazi magyaros, házi süteményt, ami egyszerre puha, gyümölcsös és gyorsan elkészíthető, az almás süti tökéletes választás. Ez a klasszikus tepsiben sült édesség minden magyar családban ismert: egyszerű hozzávalókból készül, fahéjjal és vaníliás cukorral ízesítve, ráadásul másnapra is ugyanolyan finom, sőt, akár porcukorral megszórva még ínycsiklandóbb lesz.

Összesen 1 hour
Étkezés Desszert
Konyha Magyar
Adag 8

Alapanyagok
  

Tésztához

  • 40 dkg liszt
  • 20 dkg cukor
  • 1 csomag sütőpor
  • 2 db tojás
  • 2 dl tej
  • 1 dl olaj
  • csipet

Almás réteghez

  • 1,2 kg alma
  • 2-3 ek cukor
  • 1 tk fahéj
  • 1 csomag vaníliás cukor

Leírás
 

Almás réteg:

  • Az almát meghámozzuk, lereszeljük, majd kinyomkodjuk a levét. Összekeverjük a cukorral, a fahéjjal és a vaníliás cukorral.

Tészta:

  • A tojásokat kikeverjük a cukorral, majd hozzáadjuk a tejet és az olajat. Belekeverjük a lisztet, a sütőport és a csipet sót, amíg sima, egyenletes tésztát kapunk.

Rétegezés:

  • Egy kb. 25×35 cm-es tepsit kivajazunk és lisztezünk. A tészta felét beleöntjük, majd ráhelyezzük az almás réteget. Végül a tészta másik felével lefedjük az almát.

Sütés:

  • Előmelegített sütőben 180 °C-on 40–45 percig sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük a sütés végét.

Tálalás:

  • Hagyjuk kissé hűlni, majd szeleteljük. Másnap még finomabb, és tetszés szerint porcukorral meghintve tálalhatjuk.

Megjegyzések

Tipp: Ha szeretnénk, egy kevés dióval vagy mazsolával még gazdagabbá tehetjük az almás réteget.
Jó étvágyat kívánunk!

