Beregi töklaska

A tököt megmossuk, majd lereszeljük. Egy nagyobb lábasba tesszük, és annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. Én egy nagy, körülbelül 5 literes fazékban készítettem el.

Az egyik csokor kaprot összekötözzük, majd a tök mellé tesszük, és az egészet főzni kezdjük. Amikor a tök már majdnem megpuhult, ízlés szerint megsózzuk, hozzáadjuk az ecetet, majd tovább főzzük.

Amíg a tök teljesen megpuhul, elkészítjük a habarást. A lisztet simára keverjük a tejjel. A tej mennyisége ízlés szerint változtatható: aki tejesebben szereti, használhat többet, aki könnyedebb levest szeretne, kevesebbel is készítheti.

A forró leves levéből néhány kanállal a tejes-lisztes keverékhez adunk, és alaposan elkeverjük, így hőkiegyenlítést végzünk. Ezután folyamatos kevergetés mellett lassan a leveshez csurgatjuk a habarást.

A töklaskát még 10–15 percig főzzük, közben megkóstoljuk, és ha szükséges, tovább ízesítjük sóval vagy ecettel.