Beregi töklaska
A beregi konyha egyik jellegzetes étele a töklaska, amely egyszerű, könnyen beszerezhető alapanyagokból készül. A zsenge tök, a friss kapor, a tej és egy kevés ecet különleges, savanykás ízt ad ennek a könnyű levesnek. A töklaska ráadásul hidegen az igazi, így a nyári melegben is jóleső fogás lehet.
Alapanyagok
- 1 db tök
- 2 csokor friss kapor
- 4 ek liszt
- 4 dl tej körülbelül
- 3 ek ecet
- só ízlés szerint
- víz
Leírás
- A tököt megmossuk, majd lereszeljük. Egy nagyobb lábasba tesszük, és annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. Én egy nagy, körülbelül 5 literes fazékban készítettem el.
- Az egyik csokor kaprot összekötözzük, majd a tök mellé tesszük, és az egészet főzni kezdjük. Amikor a tök már majdnem megpuhult, ízlés szerint megsózzuk, hozzáadjuk az ecetet, majd tovább főzzük.
- Amíg a tök teljesen megpuhul, elkészítjük a habarást. A lisztet simára keverjük a tejjel. A tej mennyisége ízlés szerint változtatható: aki tejesebben szereti, használhat többet, aki könnyedebb levest szeretne, kevesebbel is készítheti.
- A forró leves levéből néhány kanállal a tejes-lisztes keverékhez adunk, és alaposan elkeverjük, így hőkiegyenlítést végzünk. Ezután folyamatos kevergetés mellett lassan a leveshez csurgatjuk a habarást.
- A töklaskát még 10–15 percig főzzük, közben megkóstoljuk, és ha szükséges, tovább ízesítjük sóval vagy ecettel.
- Tálalás előtt eltávolítjuk a megfőtt kaprot. A kész töklaskát kihűtjük, majd friss, apróra vágott kaporral megszórva kínáljuk.
Megjegyzések
A forró nyári napokon különösen jólesik ez az egyszerű, savanykás, frissítő beregi leves, amely kevés hozzávalóból is tartalmas és ízletes fogás lehet. Jó étvágyat kívánunk!
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