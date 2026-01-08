Citromos pohárkrém
Kevés annál jobb dolog van, mint egy hűsítő, könnyed desszert a hétköznapokban vagy egy baráti összejövetelen. Ez a citromos pohárkrém pontosan ilyen: a joghurt frissessége és a lágy habtejszín krémessége tökéletes harmóniában találkozik a citrom üde aromájával, miközben a ropogós keksz minden falatot még élvezetesebbé tesz. Egyszerűen elkészíthető, mégis különleges – a tökéletes választás, ha valami gyors, de ínycsiklandó finomságra vágysz!
Alapanyagok
- 3 dl habtejszín
- 3 dl natúr joghurt
- 2-3 ek porcukor
- 1 citrom reszelt héja és leve
- 8-10 db keksz (pl.Háztartási)
Díszítéshez(opcionális)
- citromhéj
Leírás
- A habtejszínt tálba öntjük, és a leírás alapján elkészítjük, lágy habbá verjük.
- A joghurtot egy másik tálban elkeverjük a citromlével, reszelt citromhéjjal és a porcukorral.
- A felvert habtejszínt óvatosan beleforgatjuk a joghurtos keverékbe, hogy könnyű, levegős krémet kapjunk.
- Ezután egy pohár aljára morzsoljunk kekszet.
- Erre jön egy réteg citromos-joghurtos hab.
- Folytassuk a rétegezést keksz–krém–keksz–krém sorrendben, amíg a pohár megtelik, a tetejére krém kerüljön.
- Takarjuk le a poharakat, és legalább 1–2 órára tegyük hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek és a keksz kissé megpuhuljon.
- Tálalás előtt reszelt citromhéjjal, kekszmorzsával vagy mentalevéllel díszíthetjük.
Megjegyzések
Jó étvágyat kívánunk!