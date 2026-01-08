Kevés annál jobb dolog van, mint egy hűsítő, könnyed desszert a hétköznapokban vagy egy baráti összejövetelen. Ez a citromos pohárkrém pontosan ilyen: a joghurt frissessége és a lágy habtejszín krémessége tökéletes harmóniában találkozik a citrom üde aromájával, miközben a ropogós keksz minden falatot még élvezetesebbé tesz. Egyszerűen elkészíthető, mégis különleges – a tökéletes választás, ha valami gyors, de ínycsiklandó finomságra vágysz!

Recept nyomtatása Étkezés Desszert Konyha Magyar Adag 6 fő Alapanyagok 3 dl habtejszín

3 dl natúr joghurt

2-3 ek porcukor

1 citrom reszelt héja és leve

8-10 db keksz (pl.Háztartási) Díszítéshez(opcionális) citromhéj Leírás A habtejszínt tálba öntjük, és a leírás alapján elkészítjük, lágy habbá verjük.

A joghurtot egy másik tálban elkeverjük a citromlével, reszelt citromhéjjal és a porcukorral.

A felvert habtejszínt óvatosan beleforgatjuk a joghurtos keverékbe, hogy könnyű, levegős krémet kapjunk.

Ezután egy pohár aljára morzsoljunk kekszet.

Erre jön egy réteg citromos-joghurtos hab.

Folytassuk a rétegezést keksz–krém–keksz–krém sorrendben, amíg a pohár megtelik, a tetejére krém kerüljön.

Takarjuk le a poharakat, és legalább 1–2 órára tegyük hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek és a keksz kissé megpuhuljon.

Tálalás előtt reszelt citromhéjjal, kekszmorzsával vagy mentalevéllel díszíthetjük. Megjegyzések Jó étvágyat kívánunk!

Kárpátalja.ma