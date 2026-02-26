Citromos-vaníliás krémpite
Ez a sütemény egy igazi krémpitestílusú finomság: puha tésztalapok között selymes vaníliás puding található, ami minden szeletnél lágy élményt ad. Tökéletes desszert családi összejövetelekre vagy vendégvárónak.
Alapanyagok
Tésztához:
- 60 dkg liszt
- 30 dkg margarin
- 20 dkg cukor
- 2 db tojás
- 4 ek tej
- 1 csipet só
- 1 csipet reszelt citromhéj
Krémhez:
- 3 csomag vaníliás pudingpor
- 7,5 dl tej
- 24 dkg cukor
- 80 dkg tejföl
- 1 db citrom reszelt héja
Tetejére:
- Porcukor a szóráshoz
Leírás
Krém készítése:
- A pudingport a tejben sűrűsödésig főzzük. Ha besűrűsödött, hozzáadjuk a cukrot, majd langyosra hűtjük. Ezután belekeverjük a tejfölt és a citrom reszelt héját, majd félretesszük hűlni.
Tészta készítése
- A lisztet, margarint, cukrot és tojásokat összegyúrjuk. Hozzáadjuk a 4 evőkanál tejet, a csipet sót és reszelt citromhéjat, majd alaposan összedolgozzuk. Fél órára hűtőbe tesszük pihenni.
Sütés előkészítése:
- A tésztát kettéválasztjuk, mindkét részt a 40×32 cm-es tepsi méretére nyújtjuk. Az egyik lapot a sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, villával megszurkáljuk, majd rákenjük a krémet. Befedjük a másik tésztalappal.
Sütés:
- 170°C-ra előmelegített sütőben kb. 30 percig sütjük. A sütőből kivéve, a tepsiben hagyjuk teljesen kihűlni.
Tálalás:
- Porcukorralmegszórjuk, majd szeleteljük.
Megjegyzések
A mindmegette.hu receptje alapján készült. Jó étvágyat kívánunk!