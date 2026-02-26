Citromos-vaníliás krémpite

Bursza Krisztina Receptek

Ez a sütemény egy igazi krémpitestílusú finomság: puha tésztalapok között selymes vaníliás puding található, ami minden szeletnél lágy élményt ad. Tökéletes desszert családi összejövetelekre vagy vendégvárónak.

Recept nyomtatása
Összesen 44 minutes
Étkezés Desszert
Konyha Magyar
Adag 18 nagy szelet

Alapanyagok
  

Tésztához:

  • 60 dkg liszt
  • 30 dkg margarin
  • 20 dkg cukor
  • 2 db tojás
  • 4 ek tej
  • 1 csipet
  • 1 csipet reszelt citromhéj

Krémhez:

  • 3 csomag vaníliás pudingpor
  • 7,5 dl tej
  • 24 dkg cukor
  • 80 dkg tejföl
  • 1 db citrom reszelt héja

Tetejére:

  • Porcukor a szóráshoz

Leírás
 

Krém készítése:

  • A pudingport a tejben sűrűsödésig főzzük. Ha besűrűsödött, hozzáadjuk a cukrot, majd langyosra hűtjük. Ezután belekeverjük a tejfölt és a citrom reszelt héját, majd félretesszük hűlni.

Tészta készítése

  • A lisztet, margarint, cukrot és tojásokat összegyúrjuk. Hozzáadjuk a 4 evőkanál tejet, a csipet sót és reszelt citromhéjat, majd alaposan összedolgozzuk. Fél órára hűtőbe tesszük pihenni.

Sütés előkészítése:

  • A tésztát kettéválasztjuk, mindkét részt a 40×32 cm-es tepsi méretére nyújtjuk. Az egyik lapot a sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, villával megszurkáljuk, majd rákenjük a krémet. Befedjük a másik tésztalappal.

Sütés:

  • 170°C-ra előmelegített sütőben kb. 30 percig sütjük. A sütőből kivéve, a tepsiben hagyjuk teljesen kihűlni.

Tálalás:

  • Porcukorralmegszórjuk, majd szeleteljük.

Megjegyzések

A mindmegette.hu receptje alapján készült.
Jó étvágyat kívánunk!

Kárpátalja.ma