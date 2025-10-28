Kekszszalámi
A kekszszalámi a magyar házi édességek egyik örök kedvence, amely a mai napig sok családnál felidézi a gyerekkor ízeit. A desszert különlegessége, hogy sütés nélkül készül, így akár rövid idő alatt, egyszerű alapanyagokból is elkészíthető. A vajas, kakaós massza és a darált, valamint kézzel tört keksz kombinációja krémes, mégis ropogós textúrát ad a süteménynek, miközben a kevés rum és az opcionális csokoládébevonat különleges aromát kölcsönöz neki. Tökéletes választás délutáni kávéhoz, vendégvárónak vagy akár ünnepi asztalra, hiszen könnyen szeletelhető, látványos és mindenki számára szerethető édesség.
Alapanyagok
- 600 g háztartási keksz fele-fele arányban darálva és kézzel tört, nagyobb darabokban
- 3 dl tej
- 50 g keserű kakaópor
- 300 g vaj
- 2-3 ek rum
- 160 g cukor
- étcsokoládé
Leírás
- A keksz felét törjük apró darabokra, a másik felét pedig daráljuk le, vagy egy aprítóban aprítsuk össze.
- A tejet keverjük csomómentesre a kakaóval és a cukorral.
- Adjuk hozzá a vajat, és lassú tűzön olvasszuk össze.
- Ha felfőtt, vegyük le a tűzről, majd öntsük a kekszre, és adjuk hozzá a rumot.
- Ezután alaposan keverjük össze a masszát.
- Folpackkal bélelt formába öntsük bele, majd hagyjuk kihűlni.
- Néhány órán át, de minimum 6 órán keresztül hagyjuk a formában, majd szeletelve tálaljuk.
- Én a tetejét olvasztott csokival vontam be, azonban ez a lépés elhagyható.
Megjegyzések
Jó étvágyat kívánunk!