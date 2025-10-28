A kekszszalámi a magyar házi édességek egyik örök kedvence, amely a mai napig sok családnál felidézi a gyerekkor ízeit. A desszert különlegessége, hogy sütés nélkül készül, így akár rövid idő alatt, egyszerű alapanyagokból is elkészíthető. A vajas, kakaós massza és a darált, valamint kézzel tört keksz kombinációja krémes, mégis ropogós textúrát ad a süteménynek, miközben a kevés rum és az opcionális csokoládébevonat különleges aromát kölcsönöz neki. Tökéletes választás délutáni kávéhoz, vendégvárónak vagy akár ünnepi asztalra, hiszen könnyen szeletelhető, látványos és mindenki számára szerethető édesség.

Recept nyomtatása Étkezés Desszert Konyha Magyar Adag 8 fő Alapanyagok 600 g háztartási keksz fele-fele arányban darálva és kézzel tört, nagyobb darabokban

3 dl tej

50 g keserű kakaópor

300 g vaj

2-3 ek rum

160 g cukor

étcsokoládé Leírás A keksz felét törjük apró darabokra, a másik felét pedig daráljuk le, vagy egy aprítóban aprítsuk össze.

A tejet keverjük csomómentesre a kakaóval és a cukorral.

Adjuk hozzá a vajat, és lassú tűzön olvasszuk össze.

Ha felfőtt, vegyük le a tűzről, majd öntsük a kekszre, és adjuk hozzá a rumot.

Ezután alaposan keverjük össze a masszát.

Folpackkal bélelt formába öntsük bele, majd hagyjuk kihűlni.

Néhány órán át, de minimum 6 órán keresztül hagyjuk a formában, majd szeletelve tálaljuk.

Én a tetejét olvasztott csokival vontam be, azonban ez a lépés elhagyható. Megjegyzések Jó étvágyat kívánunk!

Kárpátalja.ma