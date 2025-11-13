Ropogós kacsamell tört krumplival és párolt lila káposztával
A ropogós kacsamell tört krumplival és párolt lila káposztával igazi ünnepi fogás, amely egyszerre tiszteleg a klasszikus ízek előtt és kínál modern, könnyen követhető elkészítést. A szaftos, aranybarna hús, az édes-savanykás káposzta és a krémes tört krumpli harmóniája különleges élményt nyújt az asztalnál, akár hétvégi családi ebédről, akár baráti vacsoráról van szó. Ez a recept nemcsak látványos, de ízben is gazdag, és garantáltan elnyeri a vendégek tetszését.
Alapanyagok
A párolt lila káposztához:
- 1 fej lila káposzta
- 1 fej lila hagyma
- 2-3 ek barnacukor vagy méz
- 2 ek ecet (10%-os)
- víz
- só
- 1 tk őrölt fekete bors ízlés szerint
- 1 tk őrölt köménymag
- 1 nagy alma (opcionális, de nagyon feldobja)
Gyors, ízes pác a kacsamellhez (1–2 órára hűtőben):
- 4 ek olívaolaj
- 4 gerezd zúzott fokhagyma
- 1 ág rozmaring vagy 2 teáskanál kakukkfű
- frissen őrölt fekete bors
- só (de ne sok,mert a sütés előtt is sózod majd)
A szaftos, ropogósbőrű kacsamellhez
- 4 db kacsamellfilé (bőrös)
- só
- frissen őrölt bors
- 1 tk rozmaring
- 1 tk kakukkfű
- vaj ízlés szerint
- 1 ek méz (opcionális, a végén máznak)
A tört krumplihoz:
- burgonya
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- szerecsendió ízlés szerint
- vaj ízlés szerint
- tejszín ízlés szerint
Leírás
- A kacsamell pácolásához a hozzávalókat keverjük össze, majd tegyük rá a kacsamelleket úgy, hogy a bőrét ne érje a pác, mert akkor nem lesz ropogós — csak a húsos oldalát. Be is kenhetjük, vagy bele is fektethetjük a pácba.
- Fedjük le, és 1–2 órát pihentessük a hűtőben, majd sütés előtt vegyük ki, töröljük szárazra (különösen a bőrt), és úgy kezdjük el a sütést.
- Amíg a kacsamell pácolódik, készítsük el a tört krumplit és a párolt lila káposztát.
- A tört krumpli elkészítéséhez a burgonyákat megpucoljuk, majd feldaraboljuk, és enyhén sós vízben puhára főzzük. Amikor elkészült, leöntjük róla a vizet. Ezután hozzáadjuk a vajat, sózzuk, borsozzuk, megfűszerezzük egy kevés szerecsendióval, és hagyjuk, hogy a vaj elolvadjon. Amikor a vaj elolvadt, egy krumplitörővel összetörjuk, majd fokozatosan hozzáadjuk a tejszínt, hogy megkapjuk a kívánt állagot.
- Ezután elkészítjük a párolt lila káposztát.
- A káposztát vágjuk félbe, majd negyedeljük, vágjuk ki a torzsáját, és gyaluljuk vagy szeleteljük vékonyra.
- Sózzuk meg egy kicsit, és hagyjuk állni 15–20 percet, hogy összeessen.
- Ezután vágjuk apróra a lila hagymát.
- Egy nagy lábasban olvasszuk fel a zsírt vagy forrósítsunk olajat. Adjuk hozzá a vékonyra szeletelt hagymát, és dinszteljük üvegesre.
- Szórjuk rá a cukrot (vagy mézet), és hagyjuk, hogy kissé megkaramellizálódjon – ettől lesz szép színe és finom íze.
- Közben pucoljuk meg és reszeljük le az almát, majd ezt is tegyük a fazékba.
- Dobjuk rá a káposztát, forgassuk át, hogy mindenhol bevonja a karamell és a zsír.
- Fűszerezzük sóval, borssal és köménymaggal, majd locsoljuk meg ecettel.
- Jól keverjük meg, majd öntsünk alá vizet és pároljuk.
- Lassú tűzön kb. 30–40 percig pároljuk, időnként megkeverve.
- Ha szükséges, a vizet folyamatosan pótoljuk.
- A végén kóstoljuk meg, és igazítsuk az ízeket (kicsi só, ecet, cukor egyensúlya a titok).
- Ezután következhet a kacsamell elkészítése.
- A kacsamellet vegyük ki a pácból, majd egy papírtörlővel töröljük szárazra.
- Ezután a bőrét rácsos mintában beirdaljuk (vigyázva, hogy a húst ne vágjuk be).
- Majd sózzuk és borsozzuk mindkét oldalát.
- Egy hideg, száraz serpenyőbe tegyük bőrrel lefelé a kacsamellet. (Nem kell alá zsiradék — a saját zsírját kiengedi.)
- Közepes lángon kezdjük el sütni kb. 8 percig, amíg a bőr aranybarna és ropogós lesz, és szép mennyiségű zsír kisül.
- Ezután fordítsuk meg, és süssük a húsos oldalát is kb. 2 percig.
- A serpenyőt (ha sütőbe tehető) vagy a mellet egy tepsibe vagy jénaiba tegyük át bőrrel felfelé.
- Tegyünk mellé rozmaringot és kakukkfüvet, egy kanál olívaolajat, valamint egy-egy kocka vajat minden kacsamell tetejére.
- Előmelegített 180°C-os sütőben süssük meg:7–8 percig: rozé (közepesen átsült)10–12 percig: teljesen átsült, de még szaftos hús lesz a végeredmény.
- Én 10 percig sütöttem, ezután kivettem, a saját zsírjával meglocsoltam, majd a végén egy kevés mézet csurgattam a tetejére, és további 1-2 percig sütöttem, hogy a méz karamellizálódjon.
- Nagyon fontos lépés!Miután kivettem a sütőből, a tálra rátettem a tetejét (ha tepsiben sütöttük, takarjuk le alufóliával), és pihentettem 8-10 percig.Ettől a hús visszaszívja a szaftját, és nem lesz száraz.
- Pihentetés után a húst szeletekre vágtam, majd tört krumplival és párolt lila káposztával tálaltam.
Megjegyzések
Jó étvágyat kívánunk!