Ropogós kacsamell tört krumplival és párolt lila káposztával

A ropogós kacsamell tört krumplival és párolt lila káposztával igazi ünnepi fogás, amely egyszerre tiszteleg a klasszikus ízek előtt és kínál modern, könnyen követhető elkészítést. A szaftos, aranybarna hús, az édes-savanykás káposzta és a krémes tört krumpli harmóniája különleges élményt nyújt az asztalnál, akár hétvégi családi ebédről, akár baráti vacsoráról van szó. Ez a recept nemcsak látványos, de ízben is gazdag, és garantáltan elnyeri a vendégek tetszését.

Étkezés Főétel
Konyha Magyar
Adag 4

Alapanyagok
  

A párolt lila káposztához:

  • 1 fej lila káposzta
  • 1 fej lila hagyma
  • 2-3 ek barnacukor vagy méz
  • 2 ek ecet (10%-os)
  • víz
  • 1 tk őrölt fekete bors ízlés szerint
  • 1 tk őrölt köménymag
  • 1 nagy alma (opcionális, de nagyon feldobja)

Gyors, ízes pác a kacsamellhez (1–2 órára hűtőben):

  • 4 ek olívaolaj
  • 4 gerezd zúzott fokhagyma
  • 1 ág rozmaring vagy 2 teáskanál kakukkfű
  • frissen őrölt fekete bors
  • (de ne sok,mert a sütés előtt is sózod majd)

A szaftos, ropogósbőrű kacsamellhez

  • 4 db kacsamellfilé (bőrös)
  • frissen őrölt bors
  • 1 tk rozmaring
  • 1 tk kakukkfű
  • vaj ízlés szerint
  • 1 ek méz (opcionális, a végén máznak)

A tört krumplihoz:

  • burgonya
  • ízlés szerint
  • bors ízlés szerint
  • szerecsendió ízlés szerint
  • vaj ízlés szerint
  • tejszín ízlés szerint

Leírás
 

  • A kacsamell pácolásához a hozzávalókat keverjük össze, majd tegyük rá a kacsamelleket úgy, hogy a bőrét ne érje a pác, mert akkor nem lesz ropogós — csak a húsos oldalát. Be is kenhetjük, vagy bele is fektethetjük a pácba.
  • Fedjük le, és 1–2 órát pihentessük a hűtőben, majd sütés előtt vegyük ki, töröljük szárazra (különösen a bőrt), és úgy kezdjük el a sütést.
  • Amíg a kacsamell pácolódik, készítsük el a tört krumplit és a párolt lila káposztát.
  • A tört krumpli elkészítéséhez a burgonyákat megpucoljuk, majd feldaraboljuk, és enyhén sós vízben puhára főzzük. Amikor elkészült, leöntjük róla a vizet. Ezután hozzáadjuk a vajat, sózzuk, borsozzuk, megfűszerezzük egy kevés szerecsendióval, és hagyjuk, hogy a vaj elolvadjon. Amikor a vaj elolvadt, egy krumplitörővel összetörjuk, majd fokozatosan hozzáadjuk a tejszínt, hogy megkapjuk a kívánt állagot.
  • Ezután elkészítjük a párolt lila káposztát.
  • A káposztát vágjuk félbe, majd negyedeljük, vágjuk ki a torzsáját, és gyaluljuk vagy szeleteljük vékonyra.
  • Sózzuk meg egy kicsit, és hagyjuk állni 15–20 percet, hogy összeessen.
  • Ezután vágjuk apróra a lila hagymát.
  • Egy nagy lábasban olvasszuk fel a zsírt vagy forrósítsunk olajat. Adjuk hozzá a vékonyra szeletelt hagymát, és dinszteljük üvegesre.
  • Szórjuk rá a cukrot (vagy mézet), és hagyjuk, hogy kissé megkaramellizálódjon – ettől lesz szép színe és finom íze.
  • Közben pucoljuk meg és reszeljük le az almát, majd ezt is tegyük a fazékba.
  • Dobjuk rá a káposztát, forgassuk át, hogy mindenhol bevonja a karamell és a zsír.
  • Fűszerezzük sóval, borssal és köménymaggal, majd locsoljuk meg ecettel.
  • Jól keverjük meg, majd öntsünk alá vizet és pároljuk.
  • Lassú tűzön kb. 30–40 percig pároljuk, időnként megkeverve.
  • Ha szükséges, a vizet folyamatosan pótoljuk.
  • A végén kóstoljuk meg, és igazítsuk az ízeket (kicsi só, ecet, cukor egyensúlya a titok).
  • Ezután következhet a kacsamell elkészítése.
  • A kacsamellet vegyük ki a pácból, majd egy papírtörlővel töröljük szárazra.
  • Ezután a bőrét rácsos mintában beirdaljuk (vigyázva, hogy a húst ne vágjuk be).
  • Majd sózzuk és borsozzuk mindkét oldalát.
  • Egy hideg, száraz serpenyőbe tegyük bőrrel lefelé a kacsamellet. (Nem kell alá zsiradék — a saját zsírját kiengedi.)
  • Közepes lángon kezdjük el sütni kb. 8 percig, amíg a bőr aranybarna és ropogós lesz, és szép mennyiségű zsír kisül.
  • Ezután fordítsuk meg, és süssük a húsos oldalát is kb. 2 percig.
  • A serpenyőt (ha sütőbe tehető) vagy a mellet egy tepsibe vagy jénaiba tegyük át bőrrel felfelé.
  • Tegyünk mellé rozmaringot és kakukkfüvet, egy kanál olívaolajat, valamint egy-egy kocka vajat minden kacsamell tetejére.
  • Előmelegített 180°C-os sütőben süssük meg:
    7–8 percig: rozé (közepesen átsült)
    10–12 percig: teljesen átsült, de még szaftos hús lesz a végeredmény.
  • Én 10 percig sütöttem, ezután kivettem, a saját zsírjával meglocsoltam, majd a végén egy kevés mézet csurgattam a tetejére, és további 1-2 percig sütöttem, hogy a méz karamellizálódjon.
  • Nagyon fontos lépés!
    Miután kivettem a sütőből, a tálra rátettem a tetejét (ha tepsiben sütöttük, takarjuk le alufóliával), és pihentettem 8-10 percig.
    Ettől a hús visszaszívja a szaftját, és nem lesz száraz.
  • Pihentetés után a húst szeletekre vágtam, majd tört krumplival és párolt lila káposztával tálaltam.

Megjegyzések

Jó étvágyat kívánunk!

