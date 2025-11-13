Ropogós kacsamell tört krumplival és párolt lila káposztával

A kacsamell pácolásához a hozzávalókat keverjük össze, majd tegyük rá a kacsamelleket úgy, hogy a bőrét ne érje a pác, mert akkor nem lesz ropogós — csak a húsos oldalát. Be is kenhetjük, vagy bele is fektethetjük a pácba.

Fedjük le, és 1–2 órát pihentessük a hűtőben, majd sütés előtt vegyük ki, töröljük szárazra (különösen a bőrt), és úgy kezdjük el a sütést.

Amíg a kacsamell pácolódik, készítsük el a tört krumplit és a párolt lila káposztát.

A tört krumpli elkészítéséhez a burgonyákat megpucoljuk, majd feldaraboljuk, és enyhén sós vízben puhára főzzük. Amikor elkészült, leöntjük róla a vizet. Ezután hozzáadjuk a vajat, sózzuk, borsozzuk, megfűszerezzük egy kevés szerecsendióval, és hagyjuk, hogy a vaj elolvadjon. Amikor a vaj elolvadt, egy krumplitörővel összetörjuk, majd fokozatosan hozzáadjuk a tejszínt, hogy megkapjuk a kívánt állagot.

Ezután elkészítjük a párolt lila káposztát.

A káposztát vágjuk félbe, majd negyedeljük, vágjuk ki a torzsáját, és gyaluljuk vagy szeleteljük vékonyra.

Sózzuk meg egy kicsit, és hagyjuk állni 15–20 percet, hogy összeessen.

Ezután vágjuk apróra a lila hagymát.

Egy nagy lábasban olvasszuk fel a zsírt vagy forrósítsunk olajat. Adjuk hozzá a vékonyra szeletelt hagymát, és dinszteljük üvegesre.

Szórjuk rá a cukrot (vagy mézet), és hagyjuk, hogy kissé megkaramellizálódjon – ettől lesz szép színe és finom íze.

Közben pucoljuk meg és reszeljük le az almát, majd ezt is tegyük a fazékba.

Dobjuk rá a káposztát, forgassuk át, hogy mindenhol bevonja a karamell és a zsír.

Fűszerezzük sóval, borssal és köménymaggal, majd locsoljuk meg ecettel.

Jól keverjük meg, majd öntsünk alá vizet és pároljuk.

Lassú tűzön kb. 30–40 percig pároljuk, időnként megkeverve.

Ha szükséges, a vizet folyamatosan pótoljuk.

A végén kóstoljuk meg, és igazítsuk az ízeket (kicsi só, ecet, cukor egyensúlya a titok).

Ezután következhet a kacsamell elkészítése.

A kacsamellet vegyük ki a pácból, majd egy papírtörlővel töröljük szárazra.

Ezután a bőrét rácsos mintában beirdaljuk (vigyázva, hogy a húst ne vágjuk be).

Majd sózzuk és borsozzuk mindkét oldalát.

Egy hideg, száraz serpenyőbe tegyük bőrrel lefelé a kacsamellet. (Nem kell alá zsiradék — a saját zsírját kiengedi.)

Közepes lángon kezdjük el sütni kb. 8 percig, amíg a bőr aranybarna és ropogós lesz, és szép mennyiségű zsír kisül.

Ezután fordítsuk meg, és süssük a húsos oldalát is kb. 2 percig.

A serpenyőt (ha sütőbe tehető) vagy a mellet egy tepsibe vagy jénaiba tegyük át bőrrel felfelé.

Tegyünk mellé rozmaringot és kakukkfüvet, egy kanál olívaolajat, valamint egy-egy kocka vajat minden kacsamell tetejére.

Előmelegített 180°C-os sütőben süssük meg: 7–8 percig: rozé (közepesen átsült) 10–12 percig: teljesen átsült, de még szaftos hús lesz a végeredmény.

Én 10 percig sütöttem, ezután kivettem, a saját zsírjával meglocsoltam, majd a végén egy kevés mézet csurgattam a tetejére, és további 1-2 percig sütöttem, hogy a méz karamellizálódjon.

Nagyon fontos lépés! Miután kivettem a sütőből, a tálra rátettem a tetejét (ha tepsiben sütöttük, takarjuk le alufóliával), és pihentettem 8-10 percig. Ettől a hús visszaszívja a szaftját, és nem lesz száraz.