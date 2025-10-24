Sült gesztenye airfryerben
Az őszi hónapok egyik legkedveltebb csemegéje a sült gesztenye, amely most már nemcsak sütőben vagy tűzön, hanem airfryerben is egyszerűen elkészíthető. Illatos, ropogós és pillanatok alatt az otthonodba varázsolja az őszi vásárok hangulatát.
Alapanyagok
- gesztenye
- víz
Leírás
- A gesztenyét alaposan mossuk meg, majd egy éles késsel bevágjuk – keresztbe vagy hosszanti irányban. Fontos, hogy a kés átmenjen a külső héjon és a barna belső rétegen, így sütés után könnyebb lesz lehúzni a héjat.
- Áztassuk a gesztenyéket vízben legalább 4 órán át, de akár egy egész éjszakára is.
- Helyezzük a gesztenyéket az airfryer kosarába, állítsuk 180 °C-ra, és süssük kb. 20-25 percig. Félidőben egyszer érdemes átforgatni, hogy egyenletesen süljenek.
- A megsült gesztenyéket tegyük egy tiszta konyharuhára, majd onnan papírzacskóba. Zárjuk le a zacskó tetejét, hogy a gőz beszoruljon, és hagyjuk párolódni legalább 5 percig.
- Ezután meghámozzuk, és fogyaszthatjuk is.
Megjegyzések
Tipp: a forró gesztenyét kis sóval vagy egy kevés vajjal tálalva még ízesebbé tehetjük. Jó étvágyat kívánunk!