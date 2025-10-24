Sült gesztenye airfryerben

Bursza Krisztina Receptek

Az őszi hónapok egyik legkedveltebb csemegéje a sült gesztenye, amely most már nemcsak sütőben vagy tűzön, hanem airfryerben is egyszerűen elkészíthető. Illatos, ropogós és pillanatok alatt az otthonodba varázsolja az őszi vásárok hangulatát.

Főzés 25 minutes
Konyha Világ
Adag 2

Alapanyagok
  

  • gesztenye
  • víz

Leírás
 

  • A gesztenyét alaposan mossuk meg, majd egy éles késsel bevágjuk – keresztbe vagy hosszanti irányban. Fontos, hogy a kés átmenjen a külső héjon és a barna belső rétegen, így sütés után könnyebb lesz lehúzni a héjat.
  • Áztassuk a gesztenyéket vízben legalább 4 órán át, de akár egy egész éjszakára is.
  • Helyezzük a gesztenyéket az airfryer kosarába, állítsuk 180 °C-ra, és süssük kb. 20-25 percig. Félidőben egyszer érdemes átforgatni, hogy egyenletesen süljenek.
  • A megsült gesztenyéket tegyük egy tiszta konyharuhára, majd onnan papírzacskóba. Zárjuk le a zacskó tetejét, hogy a gőz beszoruljon, és hagyjuk párolódni legalább 5 percig.
  • Ezután meghámozzuk, és fogyaszthatjuk is.

Megjegyzések

Tipp: a forró gesztenyét kis sóval vagy egy kevés vajjal tálalva még ízesebbé tehetjük.
Jó étvágyat kívánunk!