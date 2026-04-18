Sütőben sült csirkemell krémes zöldséges szósszal és burgonyapürével

Bursza Krisztina Receptek

Szeretjük a szaftos, ízletes csirkemellet, amit krémes, zöldséges szósszal tálalhatunk. Ez a recept tökéletes hétköznapi vacsorának vagy vendégvárónak, mert könnyen elkészíthető, mégis látványos. A csirke és a zöldséges szósz harmonikus ízkombinációja mindenki kedvence lesz, főleg egy adag frissen készített, krémes burgonyapürével tálalva.

Összesen 48 jegyzőkönyv
Étkezés Főétel
Konyha Török
Adag 4 db

Alapanyagok
  

Csirkéhez:

  • 2 db csirkemellfilé
  • 2 ek olívaolaj
  • ízlés szerint
  • fekete bors ízlés szerint
  • őrölt pirospaprika ízlés szerint

Zöldséges szószhoz:

  • 300 g csiperkegomba
  • 1 nagy fej vöröshagyma
  • 2 db kápia paprika vagy piros kaliforniai paprika
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 db paradicsom
  • 5 ek paradicsomlé
  • 1 ek liszt nem púpozva!
  • 125 ml tej
  • 1 tk őrölt pirospaprika
  • 1 tk fekete bors
  • 1 tk kakukkfű
  • reszelt sajt ízlés szerint

Burgonyapüré:

  • 12 db burgonya ízlés szerint
  • Tej ízlés szerint
  • ízlés szerint
  • bors ízlés szerint
  • szerecsendió ízlés szerint
  • vaj ízlés szerint

Leírás
 

  • Elsőként előkészítjük a csirkemelleket: hosszában félbevágjuk, így négy darabot kapunk. Megkenjük olívaolajjal, megsózzuk, borsozzuk és megszórjuk pirospaprikával. Egy tapadásmentes serpenyőt jól felmelegítünk, és a csirkéket oldalanként kb. 5 percig pirítjuk, míg szép aranybarnák lesznek. Ezután egy hőálló tálba vagy tepsibe helyezzük őket.
  • A zöldséges szószhoz a serpenyőben kevés olajon először a finomra vágott hagymát és paprikát pároljuk 1 percig. Hozzáadjuk a felszeletelt gombát, 2-3 percig pirítjuk, majd belekeverjük a paradicsompürét, és röviden átpirítjuk. Ezután hozzáadjuk az apróra vágott paradicsomot, a fűszereket, majd a lisztet, és fél percig keverjük. Felöntjük a tejjel, és folyamatos keverés mellett 1-2 percig főzzük, míg sűrű, krémes szószt kapunk.
  • Közben elkészítjük a burgonyapürét: a meghámozott, kockákra vágott burgonyát sós vízben puhára főzzük körülbelül 20 perc alatt. Leszűrjük, visszatesszük a lábasba, hozzáadjuk a vajat, a tejet, sót, borsot és egy kevés szerecsendiót, majd botmixerrel vagy krumplinyomóval simára dolgozzuk. Ha szükséges, még adunk hozzá tejet, hogy krémes állagú legyen.
  • Végül a zöldséges szószt rákanalazzuk a csirkékre, megszórjuk reszelt sajttal, és 175 °C-ra előmelegített sütőben addig sütjük, míg a sajt szépen megpirul, kb. 10-15 percig. A kész csirkemellet a krémes burgonyapürével tálaljuk, és azonnal fogyasztjuk.

