Sütőben sült csirkemell krémes zöldséges szósszal és burgonyapürével
Szeretjük a szaftos, ízletes csirkemellet, amit krémes, zöldséges szósszal tálalhatunk. Ez a recept tökéletes hétköznapi vacsorának vagy vendégvárónak, mert könnyen elkészíthető, mégis látványos. A csirke és a zöldséges szósz harmonikus ízkombinációja mindenki kedvence lesz, főleg egy adag frissen készített, krémes burgonyapürével tálalva.
Alapanyagok
Csirkéhez:
- 2 db csirkemellfilé
- 2 ek olívaolaj
- só ízlés szerint
- fekete bors ízlés szerint
- őrölt pirospaprika ízlés szerint
Zöldséges szószhoz:
- 300 g csiperkegomba
- 1 nagy fej vöröshagyma
- 2 db kápia paprika vagy piros kaliforniai paprika
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 db paradicsom
- 5 ek paradicsomlé
- 1 ek liszt nem púpozva!
- 125 ml tej
- 1 tk őrölt pirospaprika
- 1 tk fekete bors
- 1 tk kakukkfű
- só
- reszelt sajt ízlés szerint
Burgonyapüré:
- 12 db burgonya ízlés szerint
- Tej ízlés szerint
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- szerecsendió ízlés szerint
- vaj ízlés szerint
Leírás
- Elsőként előkészítjük a csirkemelleket: hosszában félbevágjuk, így négy darabot kapunk. Megkenjük olívaolajjal, megsózzuk, borsozzuk és megszórjuk pirospaprikával. Egy tapadásmentes serpenyőt jól felmelegítünk, és a csirkéket oldalanként kb. 5 percig pirítjuk, míg szép aranybarnák lesznek. Ezután egy hőálló tálba vagy tepsibe helyezzük őket.
- A zöldséges szószhoz a serpenyőben kevés olajon először a finomra vágott hagymát és paprikát pároljuk 1 percig. Hozzáadjuk a felszeletelt gombát, 2-3 percig pirítjuk, majd belekeverjük a paradicsompürét, és röviden átpirítjuk. Ezután hozzáadjuk az apróra vágott paradicsomot, a fűszereket, majd a lisztet, és fél percig keverjük. Felöntjük a tejjel, és folyamatos keverés mellett 1-2 percig főzzük, míg sűrű, krémes szószt kapunk.
- Közben elkészítjük a burgonyapürét: a meghámozott, kockákra vágott burgonyát sós vízben puhára főzzük körülbelül 20 perc alatt. Leszűrjük, visszatesszük a lábasba, hozzáadjuk a vajat, a tejet, sót, borsot és egy kevés szerecsendiót, majd botmixerrel vagy krumplinyomóval simára dolgozzuk. Ha szükséges, még adunk hozzá tejet, hogy krémes állagú legyen.
- Végül a zöldséges szószt rákanalazzuk a csirkékre, megszórjuk reszelt sajttal, és 175 °C-ra előmelegített sütőben addig sütjük, míg a sajt szépen megpirul, kb. 10-15 percig. A kész csirkemellet a krémes burgonyapürével tálaljuk, és azonnal fogyasztjuk.
Megjegyzések
Jó étvágyat kívánunk!