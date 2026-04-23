Tiramisu

Bursza Krisztina Receptek

A tiramisu az olasz desszertek koronázatlan királynője: könnyű, krémes, enyhén kávés édesség, amely garantáltan elvarázsolja az ízlelőbimbókat. Ez a klasszikus változat gyorsan elkészíthető, és bárki otthon is könnyedén elkészítheti, hogy vendégeit vagy családját egy kis olasz ízélménnyel lepje meg.

Összesen 28 jegyzőkönyv
Étkezés Desszert
Konyha Olasz

Alapanyagok
  

  • 50 dk mascarpone
  • 6 dkg porcukor
  • 6 db tojás
  • 5 dl kávé
  • 35 db babapiskóta
  • holland kakaópor a tetejére

Leírás
 

  • A tojások sárgáját és a porcukrot fehéredésig keverjük, majd hozzáadjuk a mascarponét és simára keverjük.
  • A tojásfehérjét kemény habbá verjük és laza mozdulatokkal a mascarponéhez keverjük.
  • Közben lefőzzük a kávét és hűlni hagyjuk.
  • A lefőzött kávét egy mélytányérba öntjük, majd a babapiskótákat gyors mozdulatokkal megforgatjuk benne. Vigyázzunk, hogy a piskóták ne ázzanak el!
  • Ezután egy tálba szorosan egymás mellé tesszük a megmártott piskóták felét. Rákenjük a krém felét, majd beterítjük egy újabb réteg kávéba áztatott piskótával, és rátesszük a maradék krémet.
  • Végül a tetejére holland kakaóport szórunk, és legalább két órára a hűtőszekrénybe tesszük, de egy egész éjszakára a legjobb, hiszen így az ízek kellően összeérnek.

Megjegyzések

Jó étvágyat kívánunk!

