Tiramisu
A tiramisu az olasz desszertek koronázatlan királynője: könnyű, krémes, enyhén kávés édesség, amely garantáltan elvarázsolja az ízlelőbimbókat. Ez a klasszikus változat gyorsan elkészíthető, és bárki otthon is könnyedén elkészítheti, hogy vendégeit vagy családját egy kis olasz ízélménnyel lepje meg.
Alapanyagok
- 50 dk mascarpone
- 6 dkg porcukor
- 6 db tojás
- 5 dl kávé
- 35 db babapiskóta
- holland kakaópor a tetejére
Leírás
- A tojások sárgáját és a porcukrot fehéredésig keverjük, majd hozzáadjuk a mascarponét és simára keverjük.
- A tojásfehérjét kemény habbá verjük és laza mozdulatokkal a mascarponéhez keverjük.
- Közben lefőzzük a kávét és hűlni hagyjuk.
- A lefőzött kávét egy mélytányérba öntjük, majd a babapiskótákat gyors mozdulatokkal megforgatjuk benne. Vigyázzunk, hogy a piskóták ne ázzanak el!
- Ezután egy tálba szorosan egymás mellé tesszük a megmártott piskóták felét. Rákenjük a krém felét, majd beterítjük egy újabb réteg kávéba áztatott piskótával, és rátesszük a maradék krémet.
- Végül a tetejére holland kakaóport szórunk, és legalább két órára a hűtőszekrénybe tesszük, de egy egész éjszakára a legjobb, hiszen így az ízek kellően összeérnek.
Megjegyzések
Jó étvágyat kívánunk!