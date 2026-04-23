A tojások sárgáját és a porcukrot fehéredésig keverjük, majd hozzáadjuk a mascarponét és simára keverjük.

A tojásfehérjét kemény habbá verjük és laza mozdulatokkal a mascarponéhez keverjük.

Közben lefőzzük a kávét és hűlni hagyjuk.

A lefőzött kávét egy mélytányérba öntjük, majd a babapiskótákat gyors mozdulatokkal megforgatjuk benne. Vigyázzunk, hogy a piskóták ne ázzanak el!

Ezután egy tálba szorosan egymás mellé tesszük a megmártott piskóták felét. Rákenjük a krém felét, majd beterítjük egy újabb réteg kávéba áztatott piskótával, és rátesszük a maradék krémet.