Австрія передала Україні 4 швидкі

Чотири швидкі в Ужгород доправила федеральна земля Бургенланд Республіки Австрія.

Василь Іванчо – заступник голови Закарпатської ОВА наголосив, що це дуже потрібна допомога, однак зараз транспорт набагато важливіший на Київщині, у населених пунктах, які раніше перебували під російською окупацією, – Бучі, Іванкові, Макарові. Тож Закарпаття відправляє швидкі саме туди.

Завдяки таким спеціалізованим автівкам #МістаГероїв зможуть посилити медичні заклади, лікарі оперативніше будуть прибувати на виклики й надавати допомогу людям, рятувати не одне життя.

«Разом дбаємо про наших українців у різних куточках країни, адже саме єдність і взаємопідтримка роблять нас сильнішими», – зауважив заступник голови ОВА, подякувавши партнерам з Австрії, зокрема федеральної землі Бургенланд, за постійну допомогу та співпрацю.

Закарпатська обласна державна адміністрація