Актуальна ситуація на сьогодні у с. Велика Добронь

Сьогодні, 14 березня, о 6:40 ранку завершилася повітряна тривога – повідомляє сільський голова с. Велика Добронь. Органи місцевої влади виконували свою роботу. На сьогодні у с. Велика Доброньнадали прихисток 440 людям, з якихпро 230 людей дбає місцева влада, а інші влаштувалися самостійно. Забезпечення всім необхідним проходить добре, на 60 місць, де проживають переселенці, надсилають гарячу їжу. Голова зазначає, що вони змогли зробити запаси їжі та всього необхідного завдяки сусіднім поселенням, а також тим односельчанам, які допомагають їм з-за кордону.

Щодо освіти, чи відкриватимуть школи, чи продовжуватимуть навчання? Сільський голова с. Велика Добронь вважає, що в час коли люди прокидаються на повітряні тривоги, продовження навчання не є доцільним, тому вони подовжили канікули ще на один тиждень. Сільський голова повідомляє, що всі керівники ОТГ на місці та працюють, за винятком с. Мала Добронь. Він запевняє, що вони підготувалися до всіх ситуацій, до всіх можливих розвитків подій та тримають все під контролем.

Cільський голова с. Велика Добронь.