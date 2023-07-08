Берегово та М’єркуря-Чук Харгіта підписали угоду про співпрацю

“Радий повідомити, що підписано угоду про співпрацю з містом обласного значення М’єркуря-Чук Харгіта (Румунія) в особі міського голови Атілли Короді.

Мета – зміцнення наявних зв’язків та розвитку відносин в дусі дружби, співробітництва в контексті цінностей об’єднаної Європи та запровадження побратимських відносин між населеними пунктами.

Йдеться про співпрацю задля підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування, а також задля розвитку культури, туризму, економіки та соціальної сфери обох міст”, – інформує Золтан Бабяк.