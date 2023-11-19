Близько 100 дітей з Миколаєва відправили відпочинок до Закарпаття

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З Миколаєва за гроші міського бюджету продовжують відправляти дітей вразливих категорій на відновлення. В оздоровчий заклад у Закарпатській області вирушили 97 дітей. Про це 18 листопада повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Заступниця директора дитячого оздоровчого табору на Закарпатті Єлизавета Пархоменко говорить, що діти отримали позитивні емоції під час першого заїзду.

Közel száz mikolajivi gyerek pihent Kárpátalján

“Вони (діти — ред.) максимально відпочили за ці два тижні, які перебували у нас. Діти мали змогу погуляти гірськими стежками, подивитись на озера, відвідати різноманітні екскурсії з нашими вожатими. Зараз будемо робити все, щоб і в другому заїзді діти залишилися задоволеними, мали змогу відпочити від постійних сирен і обстрілів та перезавантажитися психічно”, — говорить Єлизавета Пархоменко.

Загалом з Миколаєва на оздоровленні побували 614 дітей. Насамперед це сироти, діти військовослужбовців, внутрішньо переміщені, такі, що позбавлені батьківського піклування, з багатодітних родин, обдаровані тощо, зазначають у міськраді.

Програма з оздоровлення дітей триває. Аби отримати безкоштовну путівку необхідно звернутися до адміністрації району за місцем проживання. Відпочинок відбувається в таборах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

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