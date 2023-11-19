Близько 100 дітей з Миколаєва відправили відпочинок до Закарпаття

З Миколаєва за гроші міського бюджету продовжують відправляти дітей вразливих категорій на відновлення. В оздоровчий заклад у Закарпатській області вирушили 97 дітей. Про це 18 листопада повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Заступниця директора дитячого оздоровчого табору на Закарпатті Єлизавета Пархоменко говорить, що діти отримали позитивні емоції під час першого заїзду.

“Вони (діти — ред.) максимально відпочили за ці два тижні, які перебували у нас. Діти мали змогу погуляти гірськими стежками, подивитись на озера, відвідати різноманітні екскурсії з нашими вожатими. Зараз будемо робити все, щоб і в другому заїзді діти залишилися задоволеними, мали змогу відпочити від постійних сирен і обстрілів та перезавантажитися психічно”, — говорить Єлизавета Пархоменко.

Загалом з Миколаєва на оздоровленні побували 614 дітей. Насамперед це сироти, діти військовослужбовців, внутрішньо переміщені, такі, що позбавлені батьківського піклування, з багатодітних родин, обдаровані тощо, зазначають у міськраді.

Програма з оздоровлення дітей триває. Аби отримати безкоштовну путівку необхідно звернутися до адміністрації району за місцем проживання. Відпочинок відбувається в таборах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

suspilne.media