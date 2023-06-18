Британія виділить $20 мільйонів на посилення кіберзахисту України

Велика Британія виділить 16 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу Україні у зміцненні кіберзахисту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака.

„Жахливі напади Росії на Україну не обмежуються варварським вторгненням на територію країни, а включають спроби атакувати кіберінфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги – від банківських до енергетичних – українському населенню”, – сказав Сунак.

Він підкреслив, що цей пакет фінансової допомоги має вирішальне значення для припинення російських кібератак, зміцнення кіберзахисту України і підвищення її здатності виявляти та знешкоджувати шкідливе програмне забезпечення.

Зазначається, що наступного тижня на конференції Сунак звернеться до підприємців та бізнесу із закликом збільшити інвестиції в Україну, щоб допомогти їй відновити економіку після російського вторгнення.

ukrinform.ua