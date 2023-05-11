Британія підтвердила передачу Україні далекобійних Storm Shadow

Воллес підкреслив, що ракети будуть використовуватися „на суверенній території України”.

Міністр оборони Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadows, які, за його словами, дозволять відтіснити російські війська з „суверенної української території”.

„Цей тип озброєння дає Україні найкращий шанс захистити себе від триваючої агресії Росії, особливо від навмисних нападів на українську цивільну інфраструктуру, що суперечить міжнародному праву”, – цитує Воллеса Sky News.

Він підкреслив, що ракети будуть використовуватися „на суверенній території України”.

Воллес відмовився розповідати про можливості Storm Shadow, але додав: „Ця зброя дасть Україні нові можливості… Ці системи навіть не в одному ряду з російськими „Калібрами”.

За його словами, Вашингтон підтримує рішення Лондона передати Україні крилаті ракети. Storm Shadows цілком доповнять уже наявний у ЗСУ арсенал високоточної зброї.

unian.ua