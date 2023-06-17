Весняні програми в будинку-музеї в с.Великі Береги

У червні у будинку-традицій регіону села Великі Береги завершив серію весняних програм. Громадська організація «Про Культура Субкарпатіка» організувала багато захоплюючих занять.

Весною 2023 року організатори запланували 15 заходів, але через велику кількість охочих було організовано 19 занять, у яких взяли участь 24 шкільні групи. За цей час у програмах взяли участь 707 учасників. Відвідувачі прибули з Великих Берегів, Берегова, Гута, Дерцена, Косоня, Попова, Батьова, Вари, Галабора, Горонглаба, Дийда та Берегуйфалу. Заняття завжди починалися екскурсією на території музея. Окрім презентації музею та його господарської будівлі, учасники мали змогу побачити ботанічний сад ім. Йожефа Сікури.

Весняні заходи розпочалися з яскравого карнавалу та танцювальних занять. Учасники мали змогу спробувати ткацтво, валяння, виготовлення макаронів, вишивання та шиття, виготовити народні іграшки та музичні інструменти.

Значним заходом в музеї стало святкування Великодня. Учасники мали змогу навчитися техніці декорування писанок і відродили звичай поливати дівчат. Хлопці розповіли віршик і, згідно з традицією, в обмін на писанку поливали дівчат водою.

Особливу увагу було приділено дню будинку-традицій регіону, який цього року вже вчетверте організувала громадська організація «Про Культура Субкарпатіка». Через пандемію та війну останніх років захід був проведений онлайн. Проте цього року організації вдалося залучити майже сотню учасників.

На початку травня ворота музею були прикрашені деревом, символізуючи весну та відродження. Понад 70 учасників могли взяти участь у заняттях рукоділля, народних іграх та конкурсі. Під час кожної програми учасники могли приготувати традиційні страви.

Заняття були безкоштовними та організованими ГО «Про Культура Субкарпатіка» спільно з фондом Бетлена Габора, фонд Шандора Чорі, Будинок традицій.

Kárpátalja.ma