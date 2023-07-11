До уваги власників паспорта громадянина України зразка 1994 року (у вигляді книжечки).

З 1 липня 2023 року рішенням Уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. У зв’язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт.

Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку.

Фото: kadrovik.isu.net.ua

Міністерство внутрішніх справ України