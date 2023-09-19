Від початку року на Закарпатті всиновили 41 дитину

Кількість охочих подарувати малечі родину навіть в умовах війни зростає. За вісім місяців цього року в області всиновили 41 дитину, натомість за весь 2022 – 43. Однак ще понад 490 дітей і досі чекають на своїх батьків.

Про ситуацію з усиновленням у регіоні сьогодні розповіли на брифінгу Петро Добромільський – заступник голови Закарпатської ОДА та начальниця Служби у справах дітей ОВА Світлана Якімеліна.

«Учора в Україні відзначали День усиновлення – свято, коли ми висловлюємо свою подяку й повагу людям, які здійснили дитячу мрію про родинне тепло. У нашій області ми намагаємося підтримати тих батьків, котрі готові взяти на виховання дитину з інтернатних закладів. Зараз це особливо важливо, адже ще близько 250 менших досі живуть в інституціях. Наша мета – зробити так, щоб усі діти-сироти чи позбавлені батьківського піклування зростали в родинах», – відзначив Петро Добромільський.

За його словами, на Закарпатті діють фінансові програми підтримки дитячих будинків сімейного типу, прийомних та патронатних сімей. Також у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської за проєктом «Адреса дитинства» в області зводять два будинки для ДБСТ. Ще 4 помешкання для таких сімей будують у співфінансуванні з міжнародними донорами.

Зараз у регіоні на обліку перебувають 2080 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 1441 дитина перебуває під опікою, 615 – усиновлені, зокрема 41 дитина від початку цього року.

374 дитини влаштовані до різних сімейних форм виховання. Йдеться про 43 дитячі будинки сімейного типу, 53 прийомні та 2 патронатні сім’ї. Також у регіон перемістилися 8 ДБСТ і 9 прийомних сімей з інших територій України, повідомила начальниця Служби у справах дітей Закарпатської ОВА Світлана Якімеліна.

«Загалом від початку року кількість дітей, яких взяли на облік, та тих, котрі можуть бути усиновлені, зросла. Однак ми фіксуємо й значно більше звернень від потенційних батьків. Зараз в області кількість охочих всиновити дитину зросла удвічі в порівнянні з минулим роком. Сьогодні у реєстрі усиновлювачів є 92 кандидати, серед них як закарпатці, так і вимушені переселенці», – наголосила Світлана Якімеліна.

Як зауважила начальниця Служби у справах дітей, з наступного тижня в області стартує серія кущових семінарів для потенційних батьків. Також у кожній громаді будуть доступні друковані посібники з детальними поясненнями та алгоритмом дій для родин, які хочуть усиновити дитину в умовах воєнного стану.

Закарпатська обласна державна адміністрація