Віктор Микита провів зустріч із Йожефом Бочкаі

Віктор Микита провів планову робочу зустріч із Генеральним консулом Угорщини в Ужгороді Йожефом Бочкаі.

Триває евакуація громад із зон активних бойових дій. Серед них — багато дітей, які отримали поранення внаслідок бомбардувань. Окрім цього, вони травмовані й психологічно.

Розуміючи поточну ситуацію, шукають можливість допомогти. Домовилися про прийом дітей у Будапешті. Водночас порушили питання розміщення дітей з матерями в санаторних комплексах на озері Балатон.

Результати перемовин обговорили з Міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком. Проінформували Міністра про нові можливості реабілітації постраждалих дітей для врахування у чинному механізмі.

Forrás: Viktor Mikita/Facebook