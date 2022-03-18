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Віктор Микита провів зустріч із Йожефом Бочкаі

Szerző: | 2022.03.18., 09:10 | Hовини

A kép forrás: Viktor Mikita/Facebook

Віктор Микита провів планову робочу зустріч із Генеральним консулом Угорщини в Ужгороді Йожефом Бочкаі.

Триває евакуація громад із зон активних бойових дій. Серед них — багато дітей, які отримали поранення внаслідок бомбардувань. Окрім цього, вони травмовані й психологічно.

Розуміючи поточну ситуацію, шукають можливість допомогти. Домовилися про прийом дітей у Будапешті. Водночас порушили питання розміщення дітей з матерями в санаторних комплексах на озері Балатон.

Результати перемовин обговорили з Міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком. Проінформували Міністра про нові можливості реабілітації постраждалих дітей для врахування у чинному механізмі.

Forrás: Viktor Mikita/Facebook

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