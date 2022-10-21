20 жовтня громадська організація Pro Cultura Subcarpathica (PCS) разом із ЗУІ ім. Ференца Ракоці II та Консульством Угорщини в м. Берегово вшанували пам’ять героїв угорської революції 1956 року в рамках церемонії покладання вінків перед пам’ятником, встановленим на площі залізничного вокзалу в м. Берегово.

На заході був присутній Адам Штіфтер, заступник державного секретаря, відповідальний за розвиток східних відносин. За його словами, брати участь на цьому заході та згадувати разом з закарпатськими угорцями велика честь.

Президентка PCS, Ільдіко Орос підкреслила, що угорські громадські організації Закарпаття вшановують пам’ять героїв революції 1956 вже десятиліттями. Вона також пояснила, що угорська громада Закарпаття вже тоді була солідарною і знає, що таке війна.

«Цю солідарність ми зберегли досі, і розуміємо, що таке війна. Також знаємо, що таке свобода. Ось тому ми зараз згадуємо тихим покладанням вінків цей день, тому що 1956 рік став подією – завдяки молоді з Пешта та університетській молоді – яка стала початком занепаду комунізму. Завдяки їхній хоробрості ми можемо сьогодні тут стояти та схиляємо свої голови перед героями».

Наприкінці заходу Іштван Мароші, греко-католицький парох провів благословення.

M.M.

Kárpátalja.ma