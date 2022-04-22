В Угорщині заснували першу безкоштовну двомовну українсько-угорську школу

Про заснування школи повідомив на своїй сторінці в Фейсбук Дам’ян Габорій.

“Дякуємо Богу за добрі новини! Покладено початок заснуванню першої на території Угорщини двомовної, безкоштовної україно-угорської школи, яка готується приймати учнів з 1 по 11 класи на п’ятиденне навчання.

Засновником школи є Magyarországi Ukrán Görög Katolikus Alapítvány / Фундація УГКЦ в Угорщині у співпраці з Домом Українських Традицій та фундацією, яка має досвід шкільництва в Угорщині.

Угорщина, одна з перших країн, яка не тільки розуміє необхідність і потребу відкриття української школи, але і робить значні кроки в тому напрямку.

Попереду багато роботи по підготовці і облаштуванню приміщення, але процес вже розпочато.

Forrás: kiszo.news