В Україні встановили спеціальний прикордонний режим

Відтепер для перебування в прикордонній смузі завширшки 5 км від лінії державного кордону потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ.

У Закарпатській області такі документи можна буде отримати у штабах 27-го (м. Мукачево) та 94-го прикордонних загонів (м. Чоп). Дозвіл на перебування, проживання чи переміщення в прикордонній смузі діятиме в зоні відповідальності загону, який його видав.

Детальніше про зміни в прикордонному режимі дивіться в інфографіці, яку підготувала ДПСУ, та у відео з брифінгу представників Чопського і Мукачівського прикордонних загонів за посиланням http://surl.li/pdzff.

Фото: УНІАН

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон