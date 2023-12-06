В Україні відзначають День Збройних сил

У середу, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України.

Верховна Рада ухвалила закон «Про Збройні сили України», «Про оборону України» 6 грудня 1991 року, а 13-го грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.

Україна успадкувала від СРСР одне з найпотужніших угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та відносно сучасними зразками озброєння і військової техніки. Однак за понад 20 років незалежності українська армія була майже знищена. Упродовж десятиліть відбувалися масові скорочення кадрових військовослужбовців, дехто з військових сам у відчаї кидав службу, не бачачи в армії жодної перспективи. Крім внутрішніх чинників додалися й зовнішні: увесь цей час Україні доводилося долати шалений тиск Москви, яка всіляко чинила опір створенню в нашій країні дієздатних Збройних сил.

Варто зазначити, що вже другий рік поспіль українці відзначають День Збройних сил в умовах повномасштабного вторгнення РФ. З початком широкомасштабної агресії Росії ЗСУ продемонстрували, що здатні протистояти російській армії, яка поки що займає друге місце в рейтингу найпотужніших армій світу.

При цьому Україна в рейтингу найпотужніших армій світу станом на січень 2023 року посідає 15-те місце із 145-ти згідно з рейтингом міжнародної компанії Global Firepower. Ще рік тому вона була на 22-му місці.

ukrinform.ua