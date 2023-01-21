В Україні зменшилося виробництво електроенергії

В Україні зменшилось виробництво електроенергії через аварійний ремонт одного з блоків на тепловій електростанції. Як передає Укрінформ, про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Телеграмі.

Споживання електроенергії в країні залишається на рівні вчорашнього дня.

«Виведений в аварійний ремонт один з блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії. Дефіцит потужності залишається суттєвим», – ідеться в повідомленні.

Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

«Обмеження споживання: через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу», – сказано в повідомленні.

В Укренерго зазначили, що кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Також у прифронтових районах Донеччини є пошкодження у мережах оператора системи передачі.

Як зазначається, Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

«Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС», – ідеться в повідомленні.

Крім цього, на тимчасово захоплених територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також в Укренерго зазнають, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

ukrinform.ua