В Україні перевірили 63 000 укриттів

З 63 тисяч перевірених по Україні укриттів 77% є придатними до використання. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«З 63 тисяч укриттів, які перевірили комісії МВС, а також ДСНС, 77% сховищ готові до використання. Частина із них непридатна до використання та частина з них були закриті на момент першої перевірки, а на момент другої вже відкрили», – сказав Шмигаль.

За його словами, кількість придатних для використання укриттів може забезпечити лише половину потреб українців, тому влада ухвалила рішення про збільшення кількості нових укриттів та максимального покращення стану наявних.

«Ми маємо забезпечити 100% українців можливість бути у безпечному місці у час повітряної загрози», – сказав Прем’єр-міністр.

Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України на 23 червня.

ukrinform.ua