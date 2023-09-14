В Україні стартував проєкт профосвіти Skills4Recovery

У шести пілотних регіонах країни розпочнеться проєкт «Професійна освіта в Україні» (Skills4Recovery), метою якого є покращення потенціалу робітничих професій для відновлення та економічної розбудови України.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

«Ми дуже вдячні за підтримку професійної освіти зі сторони Федерального міністерства розвитку співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), а також GIZ. Нам важлива реалізація проєкту Skills4Recovery через дві конкретні цілі. По-перше, ми віримо, що професійна освіта має забезпечувати потреби дорослих: переселенців, ветеранів, людей, які хочуть змінити професію. По-друге, нам потрібно розвивати співпрацю з Міністерством економіки та Державною службою зайнятості для того, щоб максимально наблизити професійну освіту до потреб ринку праці. Я вірю, що завдяки цьому проєкту їх вдасться реалізувати», – зазначив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.

Бюджет проєкту становить 10 млн євро. Він триватиме до середини 2026 року та охопить Київську, Полтавську, Дніпропетровську, Львівську, Вінницьку та Чернівецьку області.

Як повідомлялося, проєкт Skills4Recovery реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що діє за дорученням Федерального уряду Німеччини. На сьогодні приблизно 440 українських і понад 70 міжнародних співробітників GIZ працюють над 35 проєктами в Україні.

ukrinform.ua