В Україні через дефіцит потужностей – аварійні відключення світла

Основною ціллю сьогоднішньої ракетної атаки рф були електростанції та об’єкти високовольтної мережі, тому в енергосистемі виник значний дефіцит потужності, в областях застосовують аварійні відключення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

«Основною ціллю росії знову були електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Географія уражень – східні, західні і південні регіони України. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дефіцит в енергосистемі – значний, але ремонтні бригади Укренерго вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи. В інших регіонах покриття споживання повертається в межі визначених лімітів.

«Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково», – додали в компанії.

ukrinform.ua