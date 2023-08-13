В школах Закарпаття з’явиться ще одна форма навчання

З 1 вересня школярі будуть навчатися у кількох форматах, залежно від безпекової ситуації на місцях.

Як повідомляє прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, з нового навчального року уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області.

Учні, які перебувають за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6-8 годин на тиждень. Решту предметів діти зможуть опанувати в школах країн, де зараз проживають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично, каже Шмигаль.

Новий формат запровадили для того, аби зберегти зв’язок дітей-переселенців з Україною та сприяти поверненню додому. За словами Шмигаля, зараз 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів.

У 2023 році уряд планує облаштувати майже 1,5 тисяч укриттів, але загалом їх треба збудувати 5,4 тисяч. Однак, там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, очного навчання не буде.

„З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях”, – пише Шмигаль.

mukachevo.net