Делегація чеського краю Височина передала закарпатським громадам 6 швидких

Щойно у рамках візиту на Закарпаття делегація краю Височина Чеської Республіки на чолі з гетьманом краю Вітезславом Шреком передала закарпатським громадам 6 сучасних автомобілів швидкої допомоги марки Volkswagen.

Автомобілі область отримала у рамках домовленостей голови облради Володимира Чубірка з гетьманом Устецького Краю у березні 2023 року під час візиту до Чехії та у співпраці з Краєм Височина і благодійним фондом ВІЗА.

Чеські партнери особисто доправлять транспорт до медзакладів Іршави, Тячева, Великого Бичкова, Углі, Дубового та Рахова.

Закарпатська обласна рада