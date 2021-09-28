Відроджена історія – VII ДобоФест у с. Середнє

Громадська організація ГО «Про Культура Субкарпатіка» в сьомий раз організувала ДобоФест в Ужгородському районі. Захід відбувся 26 вересня в селищі міського типу, Середнє.

«Про Культура Субкарпатіка» з 2014 року вшановує пам’ять Іштвана Добо, одного з найбільших героїв в історії, традиційною подією. Вiн є прикладом для всіх угорців на батьківщині та за її межами.

Відкриттям церемонії став відомий уривок з роману Гейзи Гардоні «Зірки Еґера», надихаюча промова Іштвана Добо в інтерпретації Беняміна Доктора та Крістіана Карпинеця.

Ільдіко Орос, голова ГО«Про Культура Субкарпатіка», депутат Закарпатської обласної ради розповiдала про історичні моменти епохи Добо:

«Ми можемо бути тут сьогодні, тому що Добо та його команда захищали замок від сорокатисячної турецької армії”. Тоді ця територія змогла зберегти свою релігію, своє християнство. Ніхто цього не повинен забувати. Ось як тут можуть жити реформати, православні, римо -та греко -католики.»

Ільдіко Ороc додала, що ми завжди повинні пам’ятати ці події, і не можна дозволяти забути ім’я Іштвана Добо.

Консул Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, Аттіла Корош наголосив на важливості історичних та традиційних подій.

Тоді Степан Черничко, ректор Закарпатського угорського iрситуту iменi Ференца Ракоцi II передав один із класичних романів угорської літератури «Гейзи Гардоні: Зірки Еґера» місцевій громаді.

Роман Василіндра, заступник міського голови Середнє, наголосив:

«Окрім об’єднання людей, фестивалі підкреслюють важливість традицій та історії».

Після відкриття на сценi виступили гурти народної музики. Наприклад, студенти навчального закладу імені Каталін Франгепан, вокальний гурт «Руменок» та колектив танцю «Гаклірка». Музичнi програми завершувалися концертом русинського гурту народної музики «Руснаки».

Парарельно з виступами на сценi, кожен бажаючий міг безкоштовно випробувати себе у на ремісницьких заняттях, а саме: спробувати валяння, в’язання гачком, вишивку, бісероплетіння та багато іншого. Також, місцеві виробники чекали гостей фестивалю зі стравами та напоями, включаючи вишукані вина та коньяки.

Наприкінці дня глядачі мали змогу переглянути фільм «Зірки Еґера », до якого був зроблений субтитр українською мовою.

VII ДобоФест був влаштований завдяки підтримці угорського уряду, урядової комісії, відповідальної за урядову координацію співпраці та координовані завдання розвитку Закарпаття та підтримку міжнародного благодійного фонду « Габора Бетлен ».

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