Досягнення КМКС в розвитку інфрастуктури в 2016-2020 роках

У попередніх частинах нашої серії статей ми повідомляли про виконання попередніх планів КМКС, про діяльність фракції КМКС обласної ради у справі розвитку дорожньої мережі та зовсім недавно про використання можливостей гуманітарної допомоги.

Тепер ми запитали депутата обласної ради Кароя Резеша, лідера угорської фракції, про співпрацю депутатів спільного угорського списку в обласній раді та про те, які це принесло результати в плані розвитку.

– Пане депутат, як Ви оцінюєте спільну роботу останніх років?

– Я думаю, що останні вибори до місцевих рад були не лише найбільш вдалими виборами останнього періоду для угорців Закарпаття, але і принесли для нас дуже успішну співпрацю. Хороше спілкування, узгодження цілей та спільна мотивація характеризують минулі роки, що також знайшло своє відображення в результатах нашої роботи.

– Про які саме результати ви можете повідомити?

– Мої колеги, пані Ілдіко Орос, а також заступник голови облради Йосип Борто та депутат ради Гейза Гулачі раніше вже прокоментували наш спільний план розвитку на 2017 рік, а також ремонти доріг, що відбулися з тих пір, і державну гуманітарну допомогу, що надавалася тим, хто цього найбільше потребував. Тому я в першу чергу хочу доповісти про ремонт державних та соціальних установ.

Загальна вартість, закупівель, ремонтів для шкіл, дитячих садків, будинків культури, шкіл мистецтв, за які було проголосовано на основі пропозицій фракції, а також із залученням інших зовнішніх джерел, за період 2016-2020 років склала близько 41,4 млн. гривень. Щороку ми мали різні можливості. Іноді ми могли створити більше можливостей для угорців з точки зору реконструкції доріг, а іноді з точки зору розвитку, ремонту об’єктів нерухомості. Ми завжди намагалися реагувати на потреби в окремих регіонах. Допомогу отримали ті установи, утримувачі яких були готові її отримати, тобто мали діючі дозволи, офіційну планову документацію та затверджені кошториси. Ось чому важливо, щоб угорці на всіх рівнях були представлені такими особами, які здатні діяти як лідери. Ми змогли підтримати такі громади у добудові дитячих садочків у Вербовці та Дюлі, наприклад, також нам вдалося виділити кошти на заміну даху історичної будівлі ЗОШ №4 імені Лайоша Кошута в Берегові та оновити її фасад. Результати нашої праці відображає сукупність таких грантів.

Проекти, підтримані фракцією КМКС з різних джерел протягом 2016-2020 років Назва проекту Район Населений пункт сума в гривнях Частковий ремонт дитячого садка, впорядкування подвір’я Ужгородський 2019 В. Добронь 1 714 320 Внесок у капітальний ремонт сільського будинку культури Мукачівський 2019 Форнош 1 304 143 Внесок у капітальний ремонт сільського будинку культури Мукачівський 2018 Форнош 300 000 Внесок у капітальний ремонт сільського будинку культури Мукачівський 2018 Форнош 337 104 Придбання кухонного обладнання для школи І-ІІ ст. с. Чонґор Мукачівський 2017 Чонґор 300 000 Придбання кухонного обладнання для школи І-ІІ ст. с. Чонґор Мукачівський 2019 Чонґор 400 000 Внесок у капітальний ремонт ЗОШ с. Чома Берегівський 2019 Чома 1 344 418 Капітальний ремонт фасаду Берегівської ЗОШ №4 ім. Лайоша Кошута Берегівський 2019 Берегове 499 610 Ремонт даху Берегівської ЗОШ №4 ім. Лайоша Кошута Берегівський 2017 Берегове 500 000 Реконструкція та облаштування урочистого залу ЗОШ с. В. Добронь Ужгородський 2018 В. Добронь 827 526 Реконструкція та облаштування урочистого залу ЗОШ с. В. Добронь Ужгородський 2016 В. Добронь 150 000 Реконструкція даху та системи опалення сільського будинку культури Ужгородський 2019 Тийґлаш 3 340 964 Капіталтьний ремонт будинку культури с. Тийґлаш та його перехід в режим енергозбереження Ужгородський 2018 Тийґлаш 3 714 693 Заміна водоочисної системи дитячого садка с. Тийґлаш Ужгородський 2016 Тийґлаш 125 000 Капітальний ремонт будику культури Ужгородський 2018 Тисаашвань 529 987 Реконструкція ЗОШ с. Сюрте та будівництво санвузла Ужгородський 2019 Сюрте 1 600 964 Реконструкція ЗОШ с. Сюрте та будівництво санвузла Ужгородський 2018 Сюрте 1 330 183 Ремонт даху будівлі сільської ради с. В. Бийгань Берегівський 2017 В. Бийгань 200 000 Ремонт даху будівлі сільської ради с. В. Бийгань Берегівський 2017 В. Бийгань 150 000 Ремонт даху будівлі сільської ради с. В. Бийгань Берегівський 2016 В. Бийгань 400 000 Ремонт дитячого садка в с. Вербовець Виноградівський 2017 Вербовець 364 000 Частковий ремонт ЗОШ с. Неветленфолу Виноградівський 2017 Неветленфолу 181 000 Ремонт даху будинку культури с. Чома Берегівський 2017 Чома 663 716 Ремонт даху будинку культури с. Чома Берегівський 2018 Чома 500 800 Ремонт даху ЗОШ с. Чома Берегівський 2017 Чома 521 300 Ремонт системи опалення ЗОШ с. Чома Берегівський 2016 Чома 95 000 Реконструкція котельні дитячого садка с. Чома Берегівський 2016 Чома 250 000 Ремонт школи в с. Галабор Берегівський 2016 Галабор 50 000 Ремонт дитячого садка Берегівський 2016 Галабор 120 000 Ремонт дитячого садка Берегівський 2016 Гетєн 55 000 Ремонт Берегівського дитячого садка №19 Берегівський 2016 Берегове 1 000 000 Будівництво дитячого садка Виноградівський 2016 Дюла 700 000 Ремонт фасаду будинку культури с. Дюла Виноградівський 2018 Дюла 387 000 Будівництво дитячого садка Виноградівський 2017 Вербовець 500 000 Будівництво дитячого садка Виноградівський 2016 Вербовець 300 000 Ремонт школи мистецтв Берегівський 2016 Косонь 30 000 Капітальний ремонт даху дитячого садка Берегівський 2016 Попово 170 000 Повний ремонт кабінету лікаря Берегівський 2016 Берегуйфолу 400 000 Створення спортивного майданчика Берегівський 2016 Батьово 190 000 Ремонт будівлі сільскої ради Берегівський 2016 Шом 101 100 Ремонт будівлі сільскої ради Виноградівський 2016 Перехрестя 150 000 Переміщення високовольтної лінії з території поблизу дитячого садка в с. Ясіня Рахівський 2016 Ясіня 42 600 Завершення ремонту будинку культури Берегівський 2016 Запсонь 189 400 Будівництво спортивного майданчика Берегівський 2018 Запсонь 640 000 Будівництво спортивного майданчика Виноградівський 2018 Неветленфолу 640 000 Обладнання українсько-угорської спеціалізованої аудиторії на факультеті міжнародних відносин УЖНУ Ужгородський 2016 Ужгород 100 000 Спортивний майданчик Тячівського ліцею Тячівський 2016 Тячів 100 000 Заміна вікон та дверей ЗОШ с. Чорнотисів Виноградівський 2017 Чорнотисів 300 000 Всього 41411491

Звичайно, таке фінансування не завжди означало капітальний ремонт, і проект міг бути успішно завершений із залученням місцевих рад та недержавних ресурсів. І все ж я вважаю, що вони збагатили життєвий простір кожного з наших населених пунктів, відіграли свою роль у покращенні якості освіти та культурного життя.

– Тож, у світлі цих результатів, ви і надалі вважаєте представництво угорців у обласній раді важливим?

– Це очевидно. Нам потрібно стати на ноги, і як повноправні громадяни України ми, угорці, маємо такі ж права, як і будь-який інший громадянин цієї країни. Однак нам потрібно для цього працювати, оскільки смажений голуб не залеттиь нам до рота, ресурси обмежені, і доступ до них можуть отримати лише громади, які мають належне лобі, політичне представництво у процесі прийняття рішень. Тому протягом наступного періоду ми зробимо для цього все можливе, але тепер відповідальність за це лежить також і перед виборцями. А саме – щоб якомога більше з них проголосували за угорський список як на обласному, так і на місцевому рівні, а також обрали надійних угорських кандидатів, які представляють угорські партії, до органів самоврядування територіальних громад.

Ґабор Потокі

економіст, викладач інституту ім. Ракоці