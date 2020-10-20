Досягнення КМКС в розвитку інфрастуктури в 2016-2020 роках

Szerző: | 2020.10.20., 15:08 | Hовини

A hetedik összehívású Kárpátaljai Megyei Tanács KMKSZ-frakciója. (Fotó: Facebook/Barta József)

У попередніх частинах нашої серії статей ми повідомляли про виконання попередніх планів КМКС, про діяльність  фракції КМКС обласної ради у справі розвитку дорожньої мережі та зовсім недавно про використання можливостей  гуманітарної допомоги.

Тепер ми запитали депутата обласної ради Кароя Резеша, лідера угорської фракції, про співпрацю депутатів спільного угорського списку в обласній раді та про те, які це принесло результати в плані розвитку.

– Пане депутат, як Ви оцінюєте спільну роботу останніх років?

– Я думаю, що останні вибори до місцевих рад були не лише найбільш вдалими виборами останнього періоду для угорців Закарпаття, але і принесли для нас дуже успішну співпрацю. Хороше спілкування, узгодження цілей та спільна мотивація характеризують минулі роки, що також знайшло своє відображення в результатах нашої роботи.

– Про які саме результати ви можете повідомити?

– Мої колеги, пані Ілдіко Орос, а також заступник голови облради Йосип Борто та депутат ради Гейза Гулачі раніше вже прокоментували наш спільний план розвитку на 2017 рік, а також ремонти доріг, що відбулися з тих пір, і державну гуманітарну допомогу, що надавалася тим, хто цього найбільше потребував. Тому я в першу чергу хочу доповісти про ремонт державних та соціальних установ.

Загальна вартість, закупівель, ремонтів для шкіл, дитячих садків, будинків культури, шкіл мистецтв, за які було проголосовано на основі пропозицій фракції, а також із залученням інших зовнішніх джерел, за період 2016-2020 років склала близько 41,4 млн. гривень. Щороку ми мали різні можливості. Іноді ми могли створити більше можливостей для угорців з точки зору реконструкції доріг, а іноді з точки зору розвитку, ремонту об’єктів нерухомості. Ми завжди намагалися реагувати на потреби в окремих регіонах. Допомогу отримали ті установи, утримувачі яких були готові її отримати, тобто мали діючі дозволи, офіційну планову документацію та затверджені кошториси. Ось чому важливо, щоб угорці на всіх рівнях були представлені такими особами, які здатні діяти як лідери. Ми змогли підтримати такі громади у добудові дитячих садочків у Вербовці та Дюлі, наприклад, також нам вдалося виділити кошти на заміну даху історичної будівлі ЗОШ №4 імені Лайоша Кошута в Берегові та оновити її фасад. Результати нашої праці відображає сукупність таких грантів.

Проекти, підтримані фракцією КМКС з різних джерел протягом 2016-2020 років 
Назва проектуРайон Населений пунктсума в гривнях
Частковий ремонт дитячого садка, впорядкування подвір’яУжгородський2019В. Добронь1 714 320
Внесок у капітальний ремонт сільського будинку культуриМукачівський2019Форнош1 304 143
Внесок у капітальний ремонт сільського будинку культуриМукачівський2018Форнош300 000
Внесок у капітальний ремонт сільського будинку культуриМукачівський2018Форнош337 104
Придбання кухонного обладнання для школи І-ІІ ст. с. ЧонґорМукачівський2017Чонґор300 000
Придбання кухонного обладнання для школи І-ІІ ст. с. ЧонґорМукачівський2019Чонґор400 000
Внесок у капітальний ремонт  ЗОШ с. ЧомаБерегівський2019Чома1 344 418
Капітальний ремонт фасаду Берегівської ЗОШ №4 ім. Лайоша КошутаБерегівський2019Берегове499 610
Ремонт даху Берегівської ЗОШ №4 ім. Лайоша КошутаБерегівський2017Берегове500 000
Реконструкція та облаштування урочистого залу ЗОШ с. В. ДоброньУжгородський2018В. Добронь827 526
Реконструкція та облаштування урочистого залу ЗОШ с. В. ДоброньУжгородський2016В. Добронь150 000
Реконструкція даху та системи опалення сільського будинку культуриУжгородський2019Тийґлаш3 340 964
Капіталтьний ремонт будинку культури с. Тийґлаш та його перехід в режим енергозбереженняУжгородський2018Тийґлаш3 714 693
Заміна водоочисної системи дитячого садка с. ТийґлашУжгородський2016Тийґлаш125 000
Капітальний ремонт будику культуриУжгородський2018Тисаашвань529 987
Реконструкція ЗОШ с. Сюрте та будівництво санвузлаУжгородський2019Сюрте1 600 964
Реконструкція ЗОШ с. Сюрте та будівництво санвузлаУжгородський2018Сюрте1 330 183
Ремонт даху будівлі сільської ради с. В. БийганьБерегівський2017В. Бийгань200 000
Ремонт даху будівлі сільської ради с. В. БийганьБерегівський2017В. Бийгань150 000
Ремонт даху будівлі сільської ради с. В. БийганьБерегівський2016В. Бийгань400 000
Ремонт дитячого садка в с. ВербовецьВиноградівський2017Вербовець364 000
Частковий ремонт ЗОШ с. НеветленфолуВиноградівський2017Неветленфолу181 000
Ремонт даху будинку культури с. ЧомаБерегівський2017Чома663 716
Ремонт даху будинку культури с. ЧомаБерегівський2018Чома500 800
Ремонт даху ЗОШ с. ЧомаБерегівський2017Чома521 300
Ремонт системи опалення ЗОШ с. ЧомаБерегівський2016Чома95 000
Реконструкція котельні дитячого садка с. ЧомаБерегівський2016Чома250 000
Ремонт школи в с. ГалаборБерегівський2016Галабор50 000
Ремонт дитячого садкаБерегівський2016Галабор120 000
Ремонт дитячого садкаБерегівський2016Гетєн55 000
Ремонт Берегівського дитячого садка №19Берегівський2016Берегове1 000 000
Будівництво дитячого садкаВиноградівський2016Дюла700 000
Ремонт фасаду будинку культури с. ДюлаВиноградівський2018Дюла387 000
Будівництво дитячого садкаВиноградівський2017Вербовець500 000
Будівництво дитячого садкаВиноградівський2016Вербовець300 000
Ремонт школи мистецтвБерегівський2016Косонь30 000
Капітальний ремонт даху дитячого садкаБерегівський2016Попово170 000
Повний ремонт кабінету лікаряБерегівський2016Берегуйфолу400 000
Створення спортивного майданчикаБерегівський2016Батьово190 000
Ремонт будівлі сільскої радиБерегівський2016Шом101 100
Ремонт будівлі сільскої радиВиноградівський2016Перехрестя150 000
Переміщення високовольтної лінії з території поблизу дитячого садка в с. ЯсіняРахівський2016Ясіня42 600
Завершення ремонту будинку культуриБерегівський2016Запсонь189 400
Будівництво спортивного майданчикаБерегівський2018Запсонь640 000
Будівництво спортивного майданчикаВиноградівський2018Неветленфолу640 000
Обладнання українсько-угорської спеціалізованої аудиторії на факультеті міжнародних відносин УЖНУУжгородський2016Ужгород100 000
Спортивний майданчик Тячівського ліцеюТячівський2016Тячів100 000
Заміна вікон та дверей ЗОШ с. ЧорнотисівВиноградівський2017Чорнотисів300 000
Всього   41411491

Звичайно, таке фінансування не завжди означало капітальний ремонт, і проект міг бути успішно завершений із залученням місцевих рад та недержавних ресурсів. І все ж я вважаю, що вони збагатили життєвий простір кожного з наших населених пунктів, відіграли свою роль у покращенні якості освіти та культурного життя.

– Тож, у світлі цих результатів, ви і надалі вважаєте представництво угорців у обласній раді важливим?

– Це очевидно. Нам потрібно стати на ноги, і як повноправні громадяни України ми, угорці, маємо такі ж права, як і будь-який інший громадянин цієї країни. Однак нам потрібно для цього працювати, оскільки смажений голуб не залеттиь нам до рота, ресурси обмежені, і доступ до них можуть отримати лише громади, які мають належне лобі, політичне представництво у процесі прийняття рішень. Тому протягом наступного періоду ми зробимо для цього все можливе, але тепер відповідальність за це лежить також і перед виборцями. А саме – щоб якомога більше з них проголосували за угорський список як на обласному, так і на місцевому рівні, а також обрали надійних угорських кандидатів, які представляють угорські партії, до органів самоврядування територіальних громад.

Ґабор Потокі

економіст, викладач інституту ім. Ракоці

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