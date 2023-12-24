До уваги платників податків

Податкові платежі та єдиний внесок, сплачені через Систему електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП НБУ) 29 грудня 2023 року, Казначейством будуть зараховані на бюджетні/небюджетні рахунки, в тому числі на рахунки, відкриті в СЕА ПДВ і реалізації пального та спирту етилового, єдиний рахунок у 2023 році.

Платники податків з 30 грудня 2023 року по 01 січня 2024 року включно не зможуть здійснювати податкові платежі та єдиний внесок через СЕП НБУ, у зв’язку із проведенням Казначейством технічних робіт.

З 02 січня 2024 року Казначейство в СЕП НБУ працюватиме у звичайному режимі.

Джерело та фото: Центральне міжрегіональне управління ДПС

по роботі з великими платниками податків