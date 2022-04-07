Діти з України отримають збірники на рідній мові

11 квітня 1500 дітей з українских родин біженців отримають збірник оповідань рідною мовою.

11 квітня 2022 року в Національній бібліотеці Сечені (OSZK) відбудеться презентація особливої книги. У виданні взяли участь Tовариство «Нова Хвиля», «Видавництво Мора», та OSZK, за підтримки Культурної Агенції Петефі (КАП), та друкарні Альфюлді дитяча книжка українською мовою за мотивами угорських народних казок вже незабаром вийде в світ.

У 2021 році «Нова Хвиля», товариство української молоді та родин в Угорщині, започаткувало цикл «Казки Народів», у першій частині якого було опубліковано п’ять казок із добірки угорських народних казок Ченге Віраг Залка «Рібізлі на краю світу» українською мовою. У 2020 році книга отримала нагороду «Дитяча книга року» від HUBBY – Форум Угорської Книги для Дітей, організації, що представляє інтереси угорської дитячої книги та дитячої літератури. Збірка оповідань охоплює всю угорську мовну територію, від кордона Австрії до Трансильванії та Закарпаття, представляючи приголомшливу красу та багатство традиції угорської казки. Ще однією особливістю книги є те, що головні герої — це жінки, які не здаються, а формують хід своєї долі. Згідно з похвалою HUBBY, «Рібізлі на краю світу» містить видатні, вишукані і яскраві оповідання, які розмовляють живою мовою, яка підходить сучасному читачеві, незалежно від віку. Перше українське видання книги вийшло за підтримки Самоврядування Українців Ержебетвароша, Самоврядування Українців міста Бекешчаба та уряду Угорщини.

Прагнучи підтримати сім’ї, які втратили домівки внаслідок війни в Україні, OSZK запропонувала співпрацю товариству «Нова Хвиля» та видавництву «Мора». Вісім казок із відзначеної нагородами збірки оповідань Ченге Віраг Залка буде видано, щоб їх можна було передати 1500 українським родинам біженців. Добірку народних казок «Рібізлі на краю світу» видадуть в більш розширеному варіанті в порівнянні з першив виданням, а також з прекрасними ілюстраціями.

«Нова Хвиля», товариство української молоді та родин в Угорщині