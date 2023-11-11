Закарпатська обласна лікарня отримає новий апарат МРТ

Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака отримає сучасний апарат магнітно-резонансної терапії. Про це повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

Завдяки йому лікарі зможуть швидко і якісно проводити діагностику центральної нервової та серцево-судинної систем, черевної порожнини, органів малого тазу тощо.

«Дякуємо керівництву держави за підтримку та забезпечення закладів охорони здоровʼя передовим оснащенням, яке дозволяє покращувати якість медичних послуг в області», – прокоментував Мирослав Білецький.

Держава централізовано закупила таке обладнання для обласних закладів у 16 регіонах країни.

Закарпатська обласна державна адміністрація