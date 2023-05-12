Закарпатські аграрії вже засіяли й засадили майже 75 тисяч гектарів

Завдяки сприятливим погодним умовам посівна на Закарпатті проходить успішно.

Нашим аграріям уже вдалося засіяти й засадити майже 75 тисяч га, повідомив заступник голови ОВА Василь Іванчо.

Усі категорії господарств зараз активно продовжують працювати на полях з іншими культурами: засадили 62,9% запланованих площ під овочі, 66,7% – під зернобобові і вже майже 100% – під картоплю.

Посів вівса, ярих пшениці й ячменю на площі 2,5 тисячі га завершили, а кукурудзи, соняшника, сої та інших технічних культур — триває.

«Попри все наші аграрії працюють, і це важливо. Тож дякую кожному, хто нині виходить на поля. Посівна йде за планом!» — наголосив Василь Іванчо.

carpathia.gov.ua