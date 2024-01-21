Закарпатські прикордонники отримали генератори 

Представники громадської організації «Важливі дії» передали прикордонникам Чопського загону десять бензинових генераторів «WALTER STAHL PR8500».

Як повідомляють в Держприкордонслужбі, генератори «WALTER STAHL PR8500» ідеально підходять для використання у польових умовах за рахунок своєї мобільності і забезпечують електроживленням впродовж 14 годин.

Вони використовуватимуться з метою забезпечення безперебійної роботи технічних засобів підрозділів загону, які на півночі та сході України виконують бойові завдання з відсічі військової агресії ворога.

Благодійники подякували прикордонникам за стійкість та мужність в захисті територіальної цілісності України, її свободи і незалежності та зазначили, що й надалі співпрацюватимуть з ними задля сприяння підвищенню обороноздатності країни і захисту населення.