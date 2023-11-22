Закарпаття отримало 10 нових автомобілів швидкої допомоги

Десять нових автомобілів швидкої допомоги для бригад області отримав Закарпатський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської обласної ради у Facebook.

За інформацією відомства, всі автомобілі марки „Citroen Dangel Jumper” повнопривідні, типу В. Автівки надійшли в область у рамках централізованого постачання коштом державного бюджету по програмі „Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я”.

22-го листопада десять карет швидкої отримали:

місто Ужгород — 2;

місто Перечин — 1;

місто Мукачево — 1;

місто Хуст — 2;

селище Ясіня Рахівський район — 1;

місто Тячів — 1;

село Синевир Хустський район — 1;

село Великі Ком’яти Берегівський район — 1.

„Кожен автомобіль укомплектований всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги: електрокардіографом, дефібрилятором, монітором пацієнта, інфузоматом, балонами з киснем, різного виду ношами, дихальними мішками Амбу для дітей і дорослих та іншим устаткуванням”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби Закарпатського обласного центру екстреної медичної допомоги, наразі автопарк закарпатської „екстренки” складає 121 авто. Кожне третє авто старше 5 років. Загалом, протягом 2022-2023 років автопарк оновився на 25 автомобілів. З лютого 2022 року ЗЦЕМД передав 33 автомобілі на потреби ЗСУ, додають в облраді.

Закарпатська обласна рада