Закарпаття отримало 10 нових автомобілів швидкої допомоги

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Десять нових автомобілів швидкої допомоги для бригад області отримав Закарпатський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської обласної ради у Facebook.

За інформацією відомства, всі автомобілі марки „Citroen Dangel Jumper” повнопривідні, типу В. Автівки надійшли в область у рамках централізованого постачання коштом державного бюджету по програмі „Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я”.

Tíz új mentőautó a kárpátaljai egészségügyi intézményeknek

22-го листопада десять карет швидкої отримали:

  • місто Ужгород — 2;
  • місто Перечин — 1;
  • місто Мукачево — 1;
  • місто Хуст — 2;
  • селище Ясіня Рахівський район — 1;
  • місто Тячів — 1;
  • село Синевир Хустський район — 1;
  • село Великі Ком’яти Берегівський район — 1.

„Кожен автомобіль укомплектований всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги: електрокардіографом, дефібрилятором, монітором пацієнта, інфузоматом, балонами з киснем, різного виду ношами, дихальними мішками Амбу для дітей і дорослих та іншим устаткуванням”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби Закарпатського обласного центру екстреної медичної допомоги, наразі автопарк закарпатської „екстренки” складає 121 авто. Кожне третє авто старше 5 років. Загалом, протягом 2022-2023 років автопарк оновився на 25 автомобілів. З лютого 2022 року ЗЦЕМД передав 33 автомобілі на потреби ЗСУ, додають в облраді.

Закарпатська обласна рада