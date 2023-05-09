Закарпаття отримало 4 автобуси від угорських партнерів
Чергові пасажирські автобуси для громад краю сьогодні отримали від наших партнерів з угорського Веспрема.
Це вже друга партія транспорту, яка прибула на Закарпаття в межах пакета підтримки за попередньою домовленістю із заступником Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, Парламентським державним секретарем Левенте Модьором.
Перші автобуси ми відправили на деокуповані території Харківщини, Чернігівщини і Сумщини, де зараз вони критично необхідні.
Очікуємо ще чотири одиниці транспорту, які разом із тими, що надійшли сьогодні, передамо у громади краю.
Дякуємо пану Левенте Модьору і громаді Веспрема за цю підтримку. Продовжуємо докладати всіх зусиль і збільшувати допомогу українцям у подоланні наслідків збройної агресії рф та посилювати громади нашого краю.