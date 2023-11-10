Закарпаття передасть до державного бюджету 3 млрд гривень

В Україні прийняли держаний бюджет на 2024 рік. Закарпаття передасть для потреб оборони близько 3 млрд грн.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Закарпатські ОВА Віктор Микита.

Майже 50% видатків підуть на оборону та безпеку України, щоб закупити зброю, техніку, більше дронів, боєприпасів та ракет.

„Закарпаття (обласний та бюджети громад) у наступному році передасть до державного бюджету для потреб оборони близько 3 млрд грн. Наші військові підрозділи надалі фінансуватиме і комплектуватиме Міністерство оборони України”, — йдеться у публікації.

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